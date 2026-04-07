Coloca Clara Brugada primera piedra para construcción de 250 viviendas en la colonia Guerrero

Varios de los inmuebles que comprenden los cinco proyectos están catalogados por el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), por lo que serán rehabilitados respetando su valor histórico

Antes de colocar la primera piedra de los proyectos, en el predio Lerdo # 12, la mandataria anunció que en próximos días presentará ante el Congreso de la Ciudad de México la iniciativa de Ley de Rentas Justas, Razonables y Asequibles

La Jefa de Gobierno, Clara Brugada Molina, encabezó en la colonia Guerrero, la colocación de la primera piedra para la edificación de 250 viviendas, un proyecto que contará con 120 millones de pesos en beneficio de 900 personas; y anunció la intervención o construcción de 4 mil 500 espacios más en el Centro Histórico para su repoblamiento, con una inversión superior a los mil millones de pesos.

“Se trata —dijo— de la construcción de 17 mil metros cuadrados, que inicia hoy toda la obra y se dio prioridad a las familias con arraigo vecinal, es decir, a las familias que han vivido aquí y que han enfrentado, como sabemos, una situación difícil: vivir en edificios de alto riesgo, en lugares que no tienen las condiciones para una vivienda digna”.

Los cinco proyectos que iniciaron hoy su construcción se ubican en Arcos de Belén 69, Belisario Domínguez 43, avenida Chapultepec 69, Galeana 37 y Lerdo 12, que abarcan las colonias Guerrero y Centro Histórico..

En su intervención, la titular del Ejecutivo local añadió: “hoy hacemos justicia social, hoy empieza la construcción de nuevos proyectos de vivienda aquí en el Centro Histórico”..

Ante las y los presentes, la mandataria capitalina adelantó que durante el 2026 se tiene contemplado el inicio de la construcción en el Centro Histórico de 4 mil 500 viviendas adecuadas, asequibles, dignas, de precio razonable y bien conectadas; mismas que, al partir de cero, tendrán un costo por vivienda de un millón de pesos y contarán con un crédito muy accesible para las familias.

Señaló que al construir vivienda en el centro de la ciudad se combate la gentrificación y el despoblamiento y con ello se evitará la construcción de vivienda en las periferias como parte de la estrategia de recuperación del derecho al tiempo.

“Construir vivienda en el centro de la ciudad tiene como objetivo garantizar una mejor vivienda y una vida digna a la población, y esto es lo que queremos, queremos que se construya vivienda social aquí en el Centro”, expresó.

En el evento adelantó que la próxima semana presentará ante el Congreso de la Ciudad de México la iniciativa de Ley de Rentas Justas, Razonables y Asequibles con el objetivo de garantizar que este cobro no aumente más que la inflación anual.

“Una iniciativa de ley que también contempla acciones justamente ante los desalojos, que es lo que tiene que hacer un gobierno con compromiso social”, señaló al recordar que también se tiene contemplada la construcción de la Defensoría Inquilinaria, institución que actuará como instrumento jurídico en la ciudad de México para defender los derechos de dueños e inquilinos.

Brugada Molina refrendó que para el 2030 su administración tiene como meta lograr 200 mil acciones de vivienda, 10 mil de ellas en durante este año, incluyendo las 4 mil 500 previstas para el Centro Histórico, espacio de la capital para el cual, anunció, que próximamente se dará a conocer un programa de 100 acciones para su florecimiento y garantizar que tenga seguridad, infraestructura, vivienda, movilidad, cultura, protección patrimonial, economía y turismo.

“Una de nuestras prioridades es lograr que el Centro Histórico pueda recuperarse como espacio vivo; que podamos cuidar el patrimonio cultural de México que está en el Centro Histórico, un patrimonio cultural de la humanidad que está aquí en el Centro Histórico”, subrayó.

El secretario de Vivienda, Inti Muñoz Santini, destacó que los predios intervenidos corresponden a antiguas vecindades, varias de ellas dañadas desde los sismos de 1985 o en condiciones de deterioro estructural, que por distintas razones no habían sido incorporadas a programas de renovación habitacional.

En ese sentido, señaló que la política de vivienda impulsada por la Jefa de Gobierno busca rescatar y dignificar la vida en vecindad como una forma histórica de habitar la ciudad que fortalece la comunidad y ha sido fundamental en la construcción de una capital solidaria.

Muñoz Santini resaltó que, como parte de esta política, se inició de manera simultánea la construcción en cinco predios, lo que permitirá edificar 250 viviendas y contribuir al repoblamiento del Centro Histórico con alrededor de mil personas. Destacó que estas acciones buscan devolver al Centro Histórico su carácter habitacional y comunitario, al tratarse de un espacio donde se han desarrollado importantes luchas sociales y procesos de reconstrucción urbana a lo largo de la historia de la ciudad.

Asimismo, reconoció el trabajo técnico, social y de concertación realizado por los equipos del Instituto de Vivienda (INVI), que ha permitido avanzar mediante el diálogo, la conciliación y la construcción de acuerdos con las comunidades beneficiarias y se comprometió a que las obras se concluirán en aproximadamente un año, garantizando que su desarrollo se mantenga bajo esquemas participativos, con información permanente a las y los habitantes.

Por su parte, el director general de Planeación y Política del Suelo, de la Secretaria de Vivienda, Raúl Bautista González, detalló que los predios ubicados en Arcos de Belén 69, Belisario Domínguez 43, avenida Chapultepec 69, Galeana 37 y Lerdo 12 se desarrollarán más de 250 viviendas en beneficio de más de 900 personas. Precisó que en Arcos de Belén se construirán 60 viviendas; en Belisario Domínguez se rehabilitarán 40; en avenida Chapultepec, 22; en Galeana se intervendrán 89; y en Lerdo se edificarán 40 nuevas viviendas, además de diversos servicios complementarios en cada predio.

Subrayó que varios de estos inmuebles son catalogados por el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), por lo que serán rehabilitados respetando su valor histórico, con superficies que van de los 48 a más de 80 metros cuadrados, aproximadamente. Resaltó que todos los proyectos cuentan con planeación técnica, empresas asignadas y trabajos preliminares en marcha para garantizar su ejecución hasta la entrega final.

La beneficiaria del programa, Diana Barón León, agradeció a la administración por atender los cinco predios mencionados dentro del centro histórico de la ciudad, considerados inmuebles de alto riesgo estructural.

“Hoy nos vemos en agrado el incremento al presupuesto a la Secretaría de Vivienda es más del 100 porcentaje de la administración anterior. Creemos que con ello se atenderá a las familias que más necesitan de una vivienda digna y accesible”, expresó.