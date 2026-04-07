Doha y Bagdad reportan nuevos ataques iraníes con misiles y drones

AFP constató hasta cinco explosiones este martes por la noche en el centro de Bagdad.

El humo se eleva desde el lugar de un ataque estadounidense-israelí contra Teherán, este 7 de abril.AFP

Este martes por la noche se escucharon nuevas explosiones en Doha y Bagdad, las capitales de Catar e Irak, en tanto que Emiratos Árabes Unidos afirmó que sus fuerzas aéreas estaban respondiendo a misiles y drones iraníes.

"Las defensas aéreas de Emiratos Árabes Unidos se enfrentan actualmente a ataques con misiles y drones procedentes de Irán", declaró el Ministerio de Defensa de Abu Dabi.

Periodistas de la AFP en Doha escucharon varias explosiones horas antes de que venza el plazo fijado por Estados Unidos para que Irán acepte un acuerdo para reabrir el estrecho de Ormuz.

Corresponsales de AFP oyeron hasta cinco explosiones el martes por la noche en el centro de Bagdad, donde se encuentra la embajada de Estados Unidos.

