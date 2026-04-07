Telefónica y Melisa Acquisition pactan la venta de Movistar México por 450 millones de dólares

El gigante de telecomunicaciones Telefónica alcanzó un acuerdo para vender su filial en México por 450 millones de dólares. La transacción se realizará con Melisa Acquisition, LLC, un consorcio encabezado por las firmas OXIO Inc. y Newfoundland Capital Management.

Melisa Acquisition pactó comprar la totalidad de Pegaso PCS, S.A. de C.V. y Celular de Telefonía, S.A. de C.V., las compañías matrices de Movistar México.

El acuerdo forma parte del proceso de venta de Telefónica México y todavía queda sujeto al cumplimiento de determinadas condiciones acordadas entre las partes y el visto bueno de las autoridades reguladoras, como la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones y la Comisión Nacional Antimonopolio.

“El importe de la transacción, firm value. para Telefónica México es de 450 millones de dólares estadounidenses, aproximadamente 389 millones de euros al tipo de cambio actual, y el precio correspondiente tendrá los ajustes habituales en este tipo de transacciones”, dijo la compañía.

Movistar es una compañía celular con 20 millones 765,926 líneas activas en México, al primer semestre de 2025, con lo que es la tercera empresa del mercado móvil local.

Recientemente, Telefónica venció al Sistema de Administración Tributaria en litigio por un crédito fiscal de 280 millones de dólares de Movistar México.