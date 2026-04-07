Mexicanos prefieren las aplicaciones de movilidad en viajes nocturnos: Juan Andrés Panamá, CEO de Didi

Ante las deficiencias del transporte público o la falta de opciones en horarios nocturnos, más del 50% de los mexicanos prefieren utilizar aplicaciones de movilidad por encima de los taxis tradicionales, en el que Didi resulta la principal opción, afirmó Juan Andrés Panamá, director de DiDi Latinoamérica.

Bajo el compromiso de que “la movilidad debe de estar al alcance de todas las personas, sin importar a dónde se mueven”, el directivo de DiDi destacó el dinamismo en el crecimiento de la plataforma en México, que pasó del 6% en años previos, a 9% desde el 2024, tendencia que se elevará con la presencia de unidades eléctricas y nueva tecnología.

Al presentar estudio "Así se mueve México", desarrollado por la plataforma DiDi en colaboración con la consultora Kantar, el directivo señaló que las aplicaciones de movilidad se consolidan como el principal complemento del transporte en México, en un mercado que supera los 2,350 millones de dólares, impulsado por la multimodalidad.

Panamá dijo que DiDi es la plataforma líder de movilidad en México, con más de 30 millones de usuarios en 70 ciudades y más de 3,000 millones de viajes realizados, y que frente a incrementos de costos en los energéticos (gasolina) mantiene los precios asequibles a los consumidores.

Además de transporte, DiDi opera como una "súper app" que incluye DiDi Food, servicios financieros como DiDi Préstamos y la DiDi Card (sin anualidad), también implementa su estrategia de evolución a la electrificación, cuyo objetivo es incorporar 100,000 vehículos eléctricos en las calles para electrificación año 2030.

Otra de las estrategias que prepara es la simplificación de la experiencia del usuario mediante inteligencia artificial, implementando herramientas como asistentes de voz para solicitar viajes de forma intuitiva, una tecnología que ya ha comenzado a desplegarse en mercados como China.

“Hace ocho años llegamos a México con el objetivo de mejorar la vida de las personas a través de nuestra tecnología. Hoy operamos en más de 70 ciudades, con más de 3,000 millones de viajes completados y 20,000 millones de kilómetros recorridos a través de nuestra app, lo que nos ha consolidado como un actor clave en la movilidad del país. Desde 2023, además, registramos en promedio 9 millones de descargas anuales. Este crecimiento refleja una movilidad cada vez más multimodal, donde las plataformas digitales son fundamentales para hacer las ciudades -y la vida de todos- más eficientes”, señaló Juan Andrés Panamá.

El director general de DiDi Latinoamérica, refirió que si bien existe una alta proporción de viajeros que cuentan con un automóvil propio, el 63% considera como principal sustituto al transporte por aplicación.

En el estudio, Kantar y DiDi destacan la creciente relevancia que las personas otorgan a la seguridad y a la reducción de la huella ambiental, reflejando una mayor conciencia sobre la necesidad de adoptar opciones de transporte más sostenibles.