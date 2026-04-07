Artemis II regresa a la Tierra: Cómo y cuándo será el amerizaje tras su viaje alrededor de la Luna

La misión Artemis II de la NASA inició su trayecto de regreso a la Tierra luego de completar con éxito su histórico sobrevuelo alrededor de la Luna, un hito que marca el retorno de vuelos tripulados al entorno lunar tras más de medio siglo.

Durante el sexto día de la misión, la cápsula Orión, nombrada Integrity por la tripulación, atravesó la cara oculta de la Luna, una región que permanece invisible desde la Tierra. Este paso provocó un periodo de incomunicación total de aproximadamente 40 minutos, conocido como “silencio de radio”.

En ese punto, los astronautas observaron directamente zonas del satélite que nunca habían sido vistas por humanos en tiempo real, incluyendo cráteres, huellas de impactos recientes y formaciones geológicas con una perspectiva tridimensional única.

Además, la tripulación presenció un eclipse solar total desde el espacio, un fenómeno excepcional que solo puede observarse desde esa posición orbital.

“Es la vista más extraña e irreal que hemos tenido hoy”, relató el piloto Victor Glover durante la misión.

Récord de distancia y regreso hacia la Tierra

En el mismo tramo, Artemis II alcanzó una distancia superior a los 400,000 kilómetros respecto a la Tierra, convirtiéndose en la misión tripulada que más lejos ha llegado en la historia.

Tras completar este punto máximo, la nave comenzó su retorno al abandonar la órbita lunar y entrar nuevamente bajo la influencia gravitacional terrestre.

El regreso se realiza mediante una trayectoria de “retorno libre”, una maniobra que utiliza la gravedad de la Luna como impulso natural para dirigir la cápsula hacia la Tierra, reduciendo la necesidad de grandes consumos de combustible.

¿Cuándo y cómo será el amerizaje? La fase más crítica

Aunque el sobrevuelo marcó el punto culminante de la misión, la etapa más riesgosa será la reentrada a la atmósfera terrestre. Durante este proceso, la cápsula Orión deberá resistir temperaturas extremas generadas por la fricción, que pueden superar los 2,800 grados Celsius, además de soportar intensas fuerzas gravitacionales.

Como parte de las medidas de seguridad, la NASA ajustó el perfil de reentrada para hacerlo más directo, lo que reduce el tiempo de exposición al calor, aunque incrementa las fuerzas físicas que experimentará la tripulación.

Una vez superada esta fase, la cápsula desplegará sus paracaídas para descender de forma controlada y amerizar en el océano Pacífico, frente a la costa de San Diego. El amerizaje está programado para el viernes 10 de abril, a las 20:07 horas (tiempo del este de Estados Unidos), tras una misión de aproximadamente 10 días.

Un paso clave para el futuro de la exploración espacial

Artemis II se convierte en la primera misión tripulada en orbitar la Luna desde el Apolo 17 en 1972, consolidando un avance significativo en la exploración espacial moderna.

Aunque no incluyó un alunizaje, permitió probar sistemas de navegación, comunicación y protección térmica, además de obtener datos científicos relevantes sobre la superficie lunar.

Esta misión forma parte del programa Artemis, que busca llevar nuevamente astronautas a la Luna en los próximos años y establecer una presencia sostenible, con miras a futuras misiones tripuladas a Marte.