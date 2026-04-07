Día Mundial de la Salud: El reto es garantizar acceso a innovaciones para combatir el cáncer de mama

A pesar de los avances médicos que han permitido tratamientos más precisos y menos agresivos para el cáncer de mama, el principal reto sigue siendo garantizar que todas las mujeres mexicanas puedan beneficiarse de ellos, sin importar en dónde vivan o su situación económica.

Por ello, en el marco del Día Mundial de la Salud 2026 que se celebra este 7 de marzo, autoridades y especialistas hacen un llamado a “democratizar la salud”, pues cada año se detectan aproximadamente 31,000 nuevos casos de cáncer de mama en México.

Esta enfermedad es una de las principales causas de cáncer en mujeres, pero su detección temprana no solo salva vidas, sino que también reduce la carga económica para las familias y del sistema de salud público, destacan especialistas.

“Bajo el lema global 'Together for health. Stand with science', especialistas y AstraZeneca México hacen un llamado urgente a unir esfuerzos para democratizar la salud. Esto significa garantizar que más mujeres tengan acceso a detección temprana y cuidados adecuados”, expusieron en un comunicado.

Lo anterior es significativo, ya que cuando el cáncer se detecta a tiempo, las posibilidades de recuperación son mucho mayores y la calidad de vida mejora tanto para las pacientes como para sus familias.

Aunque hoy existen innovaciones médicas que permiten tratar la enfermedad de manera más efectiva y menos agresiva, el verdadero impacto se alcanza cuando estos avances llegan a las comunidades rurales y a pacientes sin acceso a seguridad social.

De acuerdo con el secretario de Salud, David Kershenobich, la inteligencia artificial (IA) está cambiando los diagnósticos médicos, incluso a distancia.

Su aplicación en imágenes radiológicas permite identificar cambios sutiles con mayor precisión, mientras que la digitalización de biopsias facilita un análisis más rápido y exacto, mejorando significativamente la capacidad de diagnóstico.

Además, consideró que la IA tendrá un papel clave en la distribución de medicamentos y la investigación clínica, acercando la innovación médica a quienes más lo necesitan.

“Que nadie se quede afuera ni atrás no es solo un principio, es nuestro compromiso para construir un sistema de salud más justo y sostenible para todas y todos”, comentó el Dr. Ramsés Hernández, Therapeutic Area Lead Oncology & Haematology.

Por lo que subrayó que en el Día Mundial de la Salud 2026 el llamado es a la colaboración entre sector público, academia, sociedad civil e industria para democratizar la innovación y garantizar que lo que la ciencia puede hacer esté al servicio de cada mujer en México.

Por su parte, AstraZeneca destacó que, a través de programas de concientización, apoyo a la formación de personal médico y alianzas para mejorar el acceso, busca cerrar brechas para lograr un futuro más saludable para el país.