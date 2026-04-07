Precios de combustibles podrían seguir subiendo por meses tras reapertura de estrecho de Ormuz: EIA

Los precios de los combustibles podrían seguir ⁠subiendo durante meses incluso después de que se reabra el estrecho de Ormuz, dijo el martes la Administración de Información de Energía de Estados Unidos, lo que ⁠contradice las garantías del presidente ⁠Donald Trump de que los consumidores notarán un alivio inmediato cuando ponga fin a la guerra con Irán.

La guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán, que ya entra en su segundo mes, ha disparado los precios del petróleo y los combustibles en todo el mundo, ya que Irán ha estado impidiendo que los buques crucen el estrecho de Ormuz, un punto clave para el comercio.

Trump, cuya popularidad ha caído a nuevos mínimos a medida que los precios en las gasolineras se disparaban a máximos de varios meses, ha dicho repetidamente a los estadounidenses que el impacto en los precios es temporal.

Sin embargo, la EIA, el organismo estadístico del Departamento de Energía estadounidense, se mostró menos segura en su informe sobre las perspectivas energéticas a corto plazo.

La trayectoria de los precios del combustible depende de una serie de variables, entre ellas la duración del cierre del estrecho de Ormuz y la cantidad de producción de petróleo que se ha paralizado en Oriente Medio a causa de ello, dos factores que la ⁠agencia solo puede estimar, según señaló.

"Al igual ⁠que nunca antes habíamos visto ⁠cerrar el estrecho, tampoco lo hemos visto reabrirse. Queda por ver cómo será exactamente", señaló ⁠la EIA.

Trump ha dado a Irán un ultimátum para que abra el estrecho de Ormuz antes de que termine el martes. Si no se llega a un acuerdo el martes, "toda una civilización morirá esta noche", amenazó Trump.

La EIA dijo que prevé que la restauración total del flujo a través del estrecho de Ormuz llevará meses incluso después de que el conflicto termine, y espera que la ⁠incertidumbre en torno a futuras interrupciones del suministro mantenga los precios del petróleo por sobre los niveles previos al conflicto durante el resto del año.