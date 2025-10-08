Wall Street cierra mixto, pero con récords para el S&P 500 y el Nasdaq

Los principales índices de Wall Street terminaron mixtos las negociaciones de este miércoles. Pese a que el Dow Jones terminó prácticamente sin cambios, el S&P 500 y el Nasdaq subieron hasta nuevos máximos, impulsados por el optimismo sobre la inteligencia artificial.

El Promedio Industrial Dow Jones, compuesto por las acciones de 30 gigantes, cerro con un cambio inferior a 0.01% en 46,601.78 unidades, mientras que la referencia S&P 500 avanzó 0.58% hasta 6,753.72 puntos. El Nasdaq Composite ganó 1.12% a 23,043.38.

El sector tecnológico subió con fuerza, con las acciones de AMD (+11.34%) encabezando las ganancias luego de que el CEO de Nvidia (+2.18%), Jensen Huang, alabó el acuerdo de esa compañía y OpenAI que el lunes ya había catapultado más de 23% sus acciones.

A pesar de que el cierre del gobierno federal estadounidense se extendió hoy por octavo día y datos laborales clave siguen aplazándose, estas compañías siguen tomando impulso en medio de voces que adviertes sobre la posibilidad de una burbuja en inteligencia artificial.

Hoy los inversionistas atendieron además al contenido de las actas de la Reserva Federal, que mostraron un apoyo total de los miembros del Comité Federal de Mercado Abierto a una bajada de tasas en septiembre, por los riesgos crecientes para el mercado laboral.

Siete de los 11 principales sectores del S&P 500 terminaron la jornada con ganancias, con las empresas de tecnología avanzando 1.52%. En las pérdidas, energía (-0.57%) registró la más pronunciada. Dentro del Dow Jones, Caterpillar (+3.17%) encabezo las alzas.