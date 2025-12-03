Wall Street cierra con ganancias ante optimismo sobre tasas de interés

Los tres principales índices de Wall Street subieron en las negociaciones de este miércoles. El mercado avanzó gracias a que nuevos datos de empleo en Estados Unidos siguieron inclinando la balanza hacia un recorte de tasa de la Reserva Federal (Fed) la próxima semana.

El Promedio Industrial Dow Jones, integrado por las acciones de 30 gigantes, ganó 0.86% a 47,882.90 unidades, mientras que el S&P 500, de las compañías más valiosas, subió 0.30% hasta 6,849.72 puntos. El Nasdaq Composite avanzó 0.17% a 23,454.09 unidades.

Los datos publicados por ADP mostraron que las nóminas privadas cayeron en noviembre en la mayor cifra desde principios de 2023, elevando las preocupaciones sobre un debilitamiento del empleo. Esto aumentó las apuestas por un nuevo recorte a la tasa de interés de la Fed.

De acuerdo con la herramienta FedWatch de CME, que sigue los futuros de la tasa de fondeo, los operadores descuentan un tercer ajuste consecutivo de 25 puntos base en la reunión de la autoridad monetaria, la próxima semana (10 de diciembre), con 89% de probabilidad.

Adicionalmente, los inversionistas continúan asimilando la posibilidad de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, escoja a Kevin Hassett, como próximo presidente del banco central, lo que podría acercar la visión de Trump de tasas bajas a la política monetaria.

Nueve de los 11 sectores principales del S&P 500 terminaron con ganancias. Destacaron las acciones de energía (+1.83%) y finanzas (+1.27%). Cayeron tecnologías de la información (-0.42%) y materiales (-0.32%). En el Dow Jones, destacó UnitedHealth (+4.47 por ciento).