Wall Street cierra con ganancias; acciones de Alphabet suben más de 6%

Los tres principales índices de Wall Street subieron en la primera jornada de la semana. Los inversionistas se animaron con la expectativa de que la Reserva Federal (Fed) siga bajando las tasas de interés en diciembre, lo que impulsó sobre todo al sector tecnológico.

El Promedio Industrial Dow Jones, integrado por las acciones de 30 gigantes, subió 0.44% a 46,448.27 puntos, mientras que el S&P 500, de las empresas más valiosas, avanzó 1.55% a 6,705.12 puntos. El Nasdaq Composite tecnológico ganó 2.69% a 22,872.01 unidades.

Una serie de informes económicos, publicados tardíamente tras el largo cierre de gobierno en Estados Unidos, apuntó a la debilidad del mercado laboral, reforzando el optimismo sobre la posibilidad de que la Fed recorte su tasa al término de su reunión de diciembre.

Los inversionistas continúan evaluando la posibilidad de que el banco central anuncie un tercer recorte consecutivo. La herramienta FedWatch, que sigue los futuros de la tasa de interés clave, muestra una probabilidad de 78.9% para un movimiento de 25 puntos básicos.

El gobernador de la Fed Christopher Waller se posicionó por la mañana a favor de un ajuste a las tasas de interés en diciembre, aunque dijo que el banco central podría adoptar en enero un enfoque más flexible, reunión por reunión, cuando recibirá varios datos.

Los comentarios del presidente de la Reserva Federal de Nueva York, John Williams, dieron un respiro en el frente de política monetaria la semana pasada, pero también reflejaron la división de los responsables de la Fed de cara a su encuentro del 8 y 9 de diciembre.

Entre los grandes nombres de Wall Street, sobresalió el desempeño de Alphabet (+6.28%), la matriz de Google. Los títulos de la tecnológica subieron a un nuevo máximo ante el optimismo por Gemini 3, su nuevo modelo de Inteligencia Artificial, superior a ChatGPT.

Ocho de los 11 sectores principales del S&P 500 cerraron con ganancias, encabezados por las empresas de servicios de comunicación (+3.75%), principalmente por Alphabet. Al interior del Dow Jones, Merck (+2.70%) y Amazon.com (+2.44%) lideraron las ganancias.