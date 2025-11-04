Wall Street cae por advertencias de bancos sobre posible burbuja tecnológica

Los tres principales índices de Wall Street registraron fuertes caídas en las negociaciones de este martes. Los inversionistas reaccionaron negativamente a las advertencias de bancos sobre una posible burbuja tecnológica en el mercado y la cercanía de una corrección.

El Promedio Industrial Dow Jones, compuesto por las acciones de 30 gigantes, perdió 0.55% con 47,085.24 puntos, mientras que el S&P 500 retrocedió 1.17% hasta 6,771.55 puntos. El Nasdaq Composite tecnológico perdió 2.04% y cerró en 23,348.64 unidades.

Grandes nombres de Wall Street, como son el director ejecutivo de Morgan Stanley, Ted Pick, y David Solomon, de Goldman Sachs Group, han advertido sobre una posible venta significativa en el futuro cercano, después de que las referencias alcanzaron varios máximos.

Las grandes acciones tecnológicas, con inversiones en inteligencia artificial pesaron dentro del Nasdaq. Nvidia (-3.96%), la joya de la corona en esta tendencia, cayó con fuerza, y Palantir Technologies (-7.89%), que sube casi 400% el año, bajó tras un buen reporte.

El índice de semiconductores SOX perdió 4%, muestra de la concentración de esta pérdidas. El fabricante de chip Advanced Micro Devices (-3.67%), otras las compañías más seguidas en este grupo, cayeron antes de la publicación de su reporte después del cierre.

Un mes antes de estas advertencias desde Morgan Stanley y Goldman Sachs, el presidente de JPMorgan Chase, Jamie Dimon, una de las voces con mayor autoridad de Wall Street, advirtió sobre una corrección significativa entre los próximos seis meses y dos años.

Ocho de los 11 sectores principales del S&P 500 cerraron con pérdidas, con las de tecnología de la información (-2.27%) y consumo discrecional (-1.85%) siendo los más afectados. Dentro del Dow Jones, las acciones de Caterpillar (-4.03%) lideraron los descensos.