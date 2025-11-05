Wall Street avanza; inversionistas superan preocupación sobre las tecnológicas

Los tres principales índices de Wall Street repuntaron el miércoles. Las acciones subieron tras una sesión de nerviosismo por las advertencias sobre altas valoraciones del sector tecnológico y al aumentar el apetito por riesgo tras resultados trimestrales y datos laborales positivos.

El Promedio Industrial Dow Jones, integrado por las acciones de 30 gigantes, subió 0.48% a 47,311.00 unidades, mientras que el S&P 500, de las empresas más valiosas, ganó 0.37% a 6,796.29 unidades. El Nasdaq Composite tecnológico avanzó 0.65% a 23,499.80.

Una amplia recuperación impulsó a los tres índices principales, con un repunte liderado por el grupo grandes tecnológicas y fabricantes de chips. Estos valores habían caído ayer golpeados por advertencias de grandes bancos por los máximos récord consecutivos de los índices.

En la información económica, los inversionistas reaccionaron al reporte laboral de la firma APD que mostró que las nóminas privadas en Estados Unidos repuntaron con fuerza el mes pasado, cuyos resultados se revisaron al alza, reduciendo las preocupaciones sobre el empleo.

En los resultados trimestrales, los títulos de McDonald's subieron 2.16% después de informó sus resultados trimestrales, con un incremento en las ventas comparables. Hasta ahora 379 de las empresas del S&P 500 han informado resultados, 83% superando las expectativas.

Siete de los 11 sectores del S&P 500 cerraron con ganancias, encabezados por comunicación (+1.63%), que fue impulsado por por Meta (+1.38%) y Alphabet (+2.42%), que alcanzó un acuerdo con Epic Games para cerrar su disputa sobre la tienda de Apps Google Play.