Wall Street avanza; los inversionistas estudian nuevos datos de empleo privado

Los tres principales índices de Wall Street suben este miércoles. Los promedios ganan terreno al estabilizarse los valores tecnológicos luego de una sesión de ventas por temor a una burbuja, mientras el mercado asimilaba un informe de nóminas privadas mejor de lo esperado.

El Promedio Industrial Dow Jones, compuesto por las acciones de 30 gigantes, sube 0.23% a 47,188.36 unidades, mientras que el S&P 500, de las empresas más valiosas, gana 0.27% a 6,790.17 unidades. El Nasdaq Composite tecnológico avanza 0.45%, a 23,454.51.

El informe de empleo ADP mostró que las nóminas privadas estadounidenses repuntaron con fuerza en octubre, calmando algunos temores en torno al debilitamiento del mercado laboral. Sin embargo, apenas movieron las expectativas para el futuro de las tasas de interés.

Los directores ejecutivos de los bancos Morgan Stanley y Goldman Sachs lanzaron una advertencia ayer sobre la posibilidad de una fuerte venta de acciones en el futuro cercano, en medio de dudas sobre la economía y constantes máximos históricos en las referencias.

Grandes valores tecnológicos cayeron con fuerza ayer, especialmente los relacionados con la inteligencia artificial. Las acciones de Nvidia, que perdieron cerca de 4%, hoy suben 0.70%, mientras que el índice SOX de semiconductores ganaba 2.49% tras caer 4 por ciento.

Continuando con la temporada de reportes, los títulos de McDonald's destacan, con un avance de 3.3%, impulsando al Dow Jones. La compañía superó las estimaciones de ventas comparables mundiales, aunque sus ganancias por acción fueron menores a lo esperado.