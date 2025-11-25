Wall Street avanza por apuesta de un recorte de tasas; acciones de Alphabet siguen subiendo

Los tres principales índices de Wall Street cerraron con ganancias las negociaciones de este martes. Tras un inicio con dudas, las referencias bursátiles subieron apoyadas por apuestas de un tercer recorte consecutivo a la tasa de la Reserva Federal (Fed) en diciembre.

El Promedio Industrial Dow Jones, integrado por las acciones de 30 gigantes, ganó 1.43% a 47,112.45 unidades, mientras que el S&P 500, de las compañías más valiosas del mercado, avanzó 0.91% a 6,765.88 puntos. El Nasdaq subió 0.67% a 23,025.59 unidades.

Los índices subieron tras un inicio de sesión mixto, luego de que la publicación de indicadores retrasados por el largo cierre de gobierno no alteró las expectativas de que habrá un ajuste de 25 puntos base a la tasa de interés clave de la Fed en su reunión del próximo mes.

El índice Nasdaq, que caía más temprano, repuntó cuando el gigante Nvidia recortó su caída de 5% a 2.59%. Las acciones de Alphabet (+1.63%), que han ganado casi 15% en lo que va de este mes, continuaron su movimiento para alcanzar un nuevo máximo histórico.

Estos movimientos se presentaron tras conocerse que Meta Platforms (+3.78%), uno de los grandes clientes de Nvidia, está en pláticas con Google para gastar miles de millones en chips diseñados por la empresa, que colocarían a su matriz como competidor de Nvidia.

Alphabet ya había subido el lunes con fuerza, por los rumores sobre Meta y el optimismo que genera Gemini 3, su modelo de inteligencia artificial más avanzado, superior a ChatGPT. Los impulsos han llevado a la compañía al tercer puesto de las empresas más valiosas.

Ocho de los 11 sectores del S&P 500, cerraron con ganancias, liderados por las empresas de cuidado de la salud (+2.16%), especialmente por Merck (+5.24%) que encabezó los avances dentro del Dow Jones, seguida de HomeDepot (+4.31%) y Salesforce (+3.19%).