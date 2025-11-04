Verisure entra en México mediante la adquisición de ATD

Verisure, compañía de servicios de seguridad con presencia en Europa y Latinoamérica, anunció este martes la finalización con éxito de la adquisición de ADT México.

De esta manera, Verisure se consolida como el proveedor número uno de servicios de seguridad con monitorización profesional en México.

ADT México que cuenta con más de 125,000 clientes, principalmente usuarios residenciales y pequeñas empresas. Verisure en España, es matriz de Securitas Direct.

Con la incorporación de México, Verisure marca dos hitos importantes en su trayectoria de crecimiento. La compañía entra en su decimoctavo país y ocupa una posición de liderazgo, por volumen de cartera de clientes, en catorce de ellos. Además, a día de hoy, la compañía se enorgullece de proteger a más de seis millones de clientes en Europa y Latinoamérica, impulsada por un crecimiento mayoritariamente orgánico y la integración del negocio de México.

Además de México, ADT tiene presencia en Brasil, Argentina, Chile y Perú.

Stefan Konrad, director general de Verisure para Latinoamérica, dijo que "el objetivo de la transacción es acelerar el crecimiento del mercado local elevando el estándar de la seguridad en el país a través de implementación progresiva de mejoras en la propuesta de valor y en el servicio a los clientes”.