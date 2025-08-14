Utilidad neta de Grupo SURA se duplica en el segundo trimestre

La utilidad neta del holding colombiano de inversiones Grupo SURA aumentó 116.9% interanual en el segundo trimestre a 701,805 millones de pesos (174.5 millones de dólares), informó el jueves la compañía.

La ganancia neta del segundo trimestre estuvo por encima de los 518,957 millones de pesos que logró en el primer trimestre del año.

En el acumulado del primer semestre, la utilidad neta de Grupo SURA subió un 33.5% interanual a 1.2 billones de pesos (303.4 millones de dólares), precisó el conglomerado en un comunicado.

En la primera mitad del año los ingresos totales de Grupo SURA, conformado por empresas del sector financiero, de seguros y de la industria, subieron un 4.7% interanual a 14.7 billones de pesos (3,656 millones de dólares), impulsados principalmente por el crecimiento en primas de Suramericana, mayores ingresos por comisiones de SURA Asset Management y el incremento del aporte dado por Grupo Cibest.

A finales de junio Grupo SURA anunció que la Superintendencia Financiera autorizó su escisión parcial por absorción con Grupo Argos y Cementos Argos, aprobada en marzo del 2025 por las asambleas de accionistas y tenedores de bonos de las tres empresas.

Las escisiones implican las transferencias de patrimonios con el que se reorganizarán las estructuras accionarias con el propósito de que sean firmas independientes, poniendo fin a un cruce societario de más de cuatro décadas, en busca de atraer más capital e inversionistas.