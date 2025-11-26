Títulos de Peñoles suben en la BMV apoyada por alza en los precios de metales preciosos

Las acciones de Industrias Peñoles, un grupo minero-metalúrgico líder mundial en plata afinada y matriz de Fresnillo, que cotizan en la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) apuntan un incremento superior a 3% en la jornada de este miércoles.

Los títulos de Peñoles presentan un avance de 3.13% y cotizan en 783 pesos por unidad. En el presente año, la minera apunta un alza 190.82 por ciento.

La emisora se ha beneficiado de la incertidumbre por la que ha pasado el mercado, lo cual ha generado apetito por activos refugio como el oro y la plata a nivel global, lo que ha favorecido sus operaciones.

El precio del oro sube 0.76% a 4,195.55 dólares la onza y la plata escala 3.32% a 52.76 dólares en la jornada de este miércoles.