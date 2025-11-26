Bolsa mexicana perfila cuarta jornada consecutiva con ganancias; destacan acciones de Peñoles

Las bolsas de valores de México negocian con avances la mañana de este miércoles. Los índices accionarios locales perfilan una cuarta jornada consecutiva con ganancias, subiendo en línea con sus pares de Wall Street ante las expectativas de un recorte de tasas de la Fed.

El índice líder S&P/BMV IPC, de la Bolsa Mexicana de Valores (BMV), que agrupa a las acciones locales más negociadas, avanza 0.40% a 63,483.39 unidades, mientras que el índice FTSE BIVA, de la Bolsa Institucional de Valores (Biva), se mueve 0.33% a 1,261.89.

S&P/BMV IPCTradingview

Al interior del índice referencia, la mayoría de los valores operan con ganancias. Destacan las acciones de la minera Industrias Peñoles, con 3.63% a 777.99 pesos; seguidas por las del conglomerado Orbia, con 1.41% a 17.25 pesos, y Televisa, con 1.10% a 10.09 pesos.

Se prevé que la liquidez en los mercados financieros se reduzca a medida que se acerca el día feriado estadounidense de mañana por Acción de Gracias. Mientras tanto, en el aspecto local los inversionistas se preparan para conocer el informe trimestral del Banco de México.

"Por un lado, no podemos descartar que los estimados de crecimiento se revisen ligeramente a la baja, sobre todo por debilidad en las cifras económicas del tercer trimestre, también podría revisarse a la baja la generación de empleo", dijo Kapital Grupo Financiero en una nota.