Tribunal de Ámsterdam desestima demandas de Shell y Repsol contra Celanese por ​compras de etileno

Celanese Corp dijo este jueves que un ⁠tribunal de Ámsterdam había desestimado en su totalidad una demanda por daños ⁠y perjuicios presentada por ⁠Shell Chemicals Europe, una filial de Shell, relacionada con compras de etileno realizadas en el pasado en el noroeste de Europa.

Las acciones de la empresa subían 2.2% en las operaciones previas a la apertura del mercado.

El Tribunal de Distrito de Ámsterdam también rechazó una solicitud independiente presentada por determinadas entidades de Repsol, representadas por Stichting Ethylene Claims, en la que se solicitaba que se declarara a Celanese y a los codemandados responsables de los daños y perjuicios, según informó la empresa.

Los casos eran ⁠acciones derivadas relacionadas ⁠con un acuerdo alcanzado en 2020 entre la ⁠Comisión Europea y varias empresas sobre compras de etileno realizadas en el pasado en el noroeste de Europa.

El etileno es una materia prima petroquímica fundamental que se utiliza para fabricar plásticos y ⁠otros productos industriales