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Tribunal de Ámsterdam desestima demandas de Shell y Repsol contra Celanese por ​compras de etileno

Celanese Corp dijo este jueves que un ⁠tribunal de Ámsterdam había desestimado en su ‌totalidad una demanda por daños ⁠y perjuicios presentada por ⁠Shell Chemicals Europe, una ‌filial de Shell, relacionada con ​compras de etileno realizadas en el pasado ​en el noroeste de Europa.

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Foto: Reuters

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Celanese Corp dijo este jueves que un ⁠tribunal de Ámsterdam había desestimado en su totalidad una demanda por daños ⁠y perjuicios presentada por ⁠Shell Chemicals Europe, una filial de Shell, relacionada con compras de etileno realizadas en el pasado en el noroeste de Europa. 

Las acciones de la empresa subían 2.2% en las operaciones previas a la apertura del mercado.

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El Tribunal de Distrito de Ámsterdam también rechazó una solicitud independiente presentada por determinadas entidades de Repsol, representadas por Stichting Ethylene Claims, en la que se solicitaba que se declarara a Celanese y a los codemandados responsables de los daños y perjuicios, según informó la empresa.

Los casos eran ⁠acciones derivadas relacionadas ⁠con un acuerdo alcanzado en 2020 entre la ⁠Comisión Europea y varias empresas sobre compras de etileno realizadas en el pasado en el noroeste de Europa.

El etileno es una materia prima petroquímica fundamental que se utiliza para fabricar plásticos y ⁠otros productos industriales

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