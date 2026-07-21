El mexicano David Martínez vende una participación del 1.6% en Sabadell

El inversor mexicano, David Martínez, uno de los mayores ⁠accionistas del Banco Sabadell y que dimitió del consejo de administración de la ⁠entidad española el año pasado, ⁠ha vendido una participación de casi el 1.6% en el banco, según datos del regulador bursátil a los que ha tenido acceso Reuters este martes.

Tras la venta de su participación del 1.558% en Sabadell, Martínez sigue conservando una participación del 1.937% en la cuarta entidad crediticia más grande de España, valorada en unos 300 millones de euros (343 millones de dólares) al precio de cierre del lunes.

No se ha revelado ni el precio de la operación ni la identidad del comprador o compradores.

Martínez era el ⁠mayor accionista individual que ⁠había manifestado que aceptaría ⁠la oferta hostil de adquisición de Sabadell lanzada ⁠por su mayor rival, el BBVA, que finalmente fracasó.

El resto del consejo de Sabadell había instado a los accionistas a rechazar la oferta revisada, de unos 17,000 millones de euros, argumentando que seguía infravalorando ⁠al banco.