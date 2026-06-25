Banco Sabadell México celebra “campanazo” en bolsa tras su debut en mercado de deuda

Con el tradicional “campanazo” en la Bolsa Mexicana de Valores (BMV), Banco Sabadell México oficializó y celebró su debut en el mercado de deuda corporativa, ello tras el cierre de su primera emisión de certificados bursátiles bancarios por un monto de 4,000 millones de pesos.

Dicha oferta pública registró una sobredemanda de 2.3 veces el monto objetivo. La colocación fue estructurada a un plazo de tres años con tasa variable referenciada a la TIIE de fondeo, y contó con la participación de Santander, HSBC y Actinver como intermediarios.

De acuerdo con lo informado, los recursos captados permitirán potenciar el crecimiento de su cartera de crédito empresarial, financiando proyectos en sectores clave para el crecimiento de las empresas y grandes corporaciones en el país.

Al cierre del primer trimestre del 2026, Banco Sabadell México -que tiene más de 30 años de presencia en el país- registró una cartera de crédito por 112,491 millones de pesos, mientras que los recursos captados alcanzaron los 66,436 millones.

Asimismo, al cierre del 2025, su utilidad neta fue de 1,316 millones de pesos, con un Índice de Morosidad (IMOR) de 1.7 por ciento, y altas calificaciones crediticias.

Confianza de inversionistas y clientes

José Iragorri, director general de Banco Sabadell México, destacó al respecto que el “campanazo” en la BMV, representa mucho más que la conclusión de una operación financiera.

“Simboliza la confianza que inversionistas, clientes y aliados han depositado en el proyecto de Banco Sabadell México. Este hito refleja el trabajo realizado durante los últimos años, y refuerza nuestra convicción de seguir creciendo en uno de los mercados más estratégicos para el grupo”, dijo.

En tanto, Pablo Figueroa, director general de finanzas de la institución de origen español, resaltó que la incorporación al mercado de deuda bursátil, marca un paso relevante en la evolución financiera de la entidad.

“La respuesta de los inversionistas confirma la solidez de nuestros fundamentales y fortalece nuestra estrategia de diversificación de fuentes de financiamiento, para acompañar el crecimiento sostenible del banco en los próximos años”, apuntó.

Señal positiva para el sistema financiero

Por su parte, Jorge Alegría, director general del grupo Bolsa Mexicana de Valores, comentó que la llegada de Banco Sabadell México, representa una señal positiva para el fortalecimiento del sistema financiero nacional y para el mercado bursátil.

“Nos enorgullece acompañar esta primera emisión, que refleja cómo el mercado de valores continúa consolidándose como una alternativa eficiente para que las instituciones financieras obtengan recursos para impulsar el crecimiento de las empresas”, dijo.