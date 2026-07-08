Yucatán destina 1,185 millones de pesos a programas sociales y desarrollo rural

El gobierno de Yucatán informó que los programas sociales y de desarrollo rural benefician a 242,500 personas con una inversión superior a 1,185 millones de pesos.

El gobernador Joaquín Díaz Mena destacó que los recursos se entregan de manera directa y buscan fortalecer la productividad del sector rural y ampliar las oportunidades para la población.

En tanto, el secretario de Desarrollo Rural, Edgardo Medina Rodríguez, señaló que durante 2025 y el primer semestre de 2026 se han destinado 636 millones de pesos al sector agropecuario mediante infraestructura hidroagrícola, programas de insumos y herramientas, apoyos a la ganadería y la apicultura, además de acciones para la supresión del gusano barrenador.

Medina Rodríguez añadió que más de 25,000 productores de los 106 municipios del estado se benefician con estos esquemas, que han permitido impactar más de 130,000 hectáreas de territorio estatal.

Además, la Secretaría de Bienestar de Yucatán destinará 549.72 millones de pesos para atender a sectores prioritarios de la población mediante iniciativas enfocadas en madres autónomas, parteras mayas, jóvenes y estudiantes.