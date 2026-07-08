Jalisco asesora a municipios en la elaboración de sus Leyes de Ingresos 2027

La Secretaría de la Hacienda Pública de Jalisco realizó la Tercera y Cuarta Mesas Regionales de Trabajo del Consejo Estatal Hacendario 2024-2027 para brindar acompañamiento a los municipios en la elaboración de sus iniciativas de Leyes de Ingresos para el ejercicio fiscal 2027.

Durante las reuniones, realizadas en Ahualulco de Mercado y Tamazula de Gordiano, especialistas estatales, del Congreso del Estado, del Instituto para el Desarrollo Técnico de las Haciendas Públicas (INDETEC) y del Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos (Banobras) presentaron herramientas para fortalecer la planeación hacendaria, la recaudación y la gestión financiera municipal.

Como parte de las jornadas, Rebeca Elizalde Hernández, Directora General de Ingresos Coordinados de la Secretaría de Hacienda Pública, expuso los beneficios de los convenios de colaboración administrativa entre el estado y los municipios para fortalecer la coordinación hacendaria, optimizar los procesos de recaudación y mejorar la administración de los ingresos públicos.

Cristina Alejandra Preciado Gutiérrez, Directora del Órgano Técnico de Hacienda y Presupuestos del Congreso del Estado de Jalisco, presentó los lineamientos jurídicos y criterios técnicos que deberán considerar los municipios durante la integración de sus iniciativas, además de recomendar la revisión anticipada de los proyectos.

Especialistas de INDETEC impartieron conferencias sobre la prevención de observaciones en los procesos de fiscalización, mientras que la Secretaría de la Hacienda Pública presentó medidas para fortalecer los ingresos propios de los municipios y mejorar los coeficientes utilizados para la distribución de participaciones federales. De acuerdo con la dependencia, un mejor desempeño recaudatorio puede ampliar el acceso a recursos destinados a infraestructura, equipamiento y servicios públicos.

En tanto, Banobras dio a conocer alternativas de financiamiento, asistencia técnica y programas de apoyo para impulsar proyectos estratégicos de infraestructura municipal. Las mesas regionales forman parte de la estrategia del Consejo Estatal Hacendario 2024-2027, que busca fortalecer las capacidades institucionales de los gobiernos municipales desde las etapas iniciales de planeación financiera.