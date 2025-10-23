Reporte de AC por debajo de expectativas

Uno de los mayores embotelladores de Coca-Cola a nivel mundial, Arca Continental, dio a conocer sus resultados del trimestre que terminó en septiembre, los cuales estuvieron por debajo de las expectativas del consenso, debido a un consumo débil.

La embotelladora informó que durante el tercer trimestre de 2025 las ventas netas alcanzaron los 62,920 millones de pesos, un ligero incremento de 0.5% respecto al mismo período del año anterior, cuando se ubicó en 62,613 mdp.

Pese al incremento reportado, el volumen de ventas cayó 1.8%, lastrado por una caída de 2.5% en la venta de refrescos y de 1.7% en ventas de agua.

“En todas las regiones observamos caídas: México (-2.4%), EU (-1.3%) y Sudamérica (-0.6%). La contracción en el volumen total es resultado de un entorno de consumo débil, la continuidad de la temporada de lluvias, aunque ligeramente mejor que en el II Trim. 25, y un entorno económico mixto”, escribieron analistas de Banco Ve Por Más, en un reporte.

En el acumulado de los tres trimestres de 2025 el volumen de venta de bebidas ha caído 2.5% respecto al mismo período del año anterior.

Arturo Gutiérrez, director general de Arca Continental, destacó que la disminución en su volumen de ventas estuvo marcada por condiciones climáticas adversas y una menor dinámica de consumo.

Su flujo operativo (EBITDA) vio un alza de 1.2%, el más alto registrado para un tercer trimestre, de acuerdo con la empresa y la utilidad neta subió 3.5% a 5,311 mdp.

Respecto de su negocio en México, Arca Continental vio un incremento de 2.8% en sus ventas netas durante el tercer trimestre, alcanzando 30,164 millones de pesos. En el acumulado de 9 meses registró un incremento de 0.9% o 82,915 mdp.