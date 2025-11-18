Rendimientos de Cetes operaron mixtos en su mayoría en subasta semanal

El Certificado de la Tesorería de la Federación (Cete) a 28 días vio un aumento en su rendimiento y se ubicó en 7.25% al mismo nivel que la tasa de referencia nacional que fija el Banco de México (Banxico), de acuerdo con los resultados de la subasta semanal.

El rendimiento que paga este instrumento vio un repunte de 0.20% desde su menor nivel en lo que va del año, registrado la semana pasada. El monto colocado fue por 7,000 millones de pesos, con una demanda de 2.88 veces lo ofertado, mayor a la última subasta.

Analistas esperan un nuevo recorte de 25 puntos base a la tasa de interés en la próxima reunión de política monetaria, luego de que la gobernadora del banco central, Victoria Rodríguez, y el subgobernador, Omar Mejía, destacarán que el ciclo de relajación monetaria aún no termina y que hacía adelante se valorarán más ajustes.

La publicación de la minuta correspondiente a la reunión está programada para el jueves 20 de noviembre. La decisión de política monetaria del año de la Junta de Gobierno de Banxico está fechada para el 18 de diciembre.

En tanto, la tasa que pagan los Cetes a 91, 175 y 707 en su mayoría al alza.

Se colocaron 10,700 millones de pesos en Cetes a 91 días, con una tasa de 7.27%, manteniéndose sin cambios respecto de la última emisión, y una demanda de 2.57 veces el monto colocado.

También, se colocaron Cetes a 175 días, por moto de 16,100 millones de pesos, a una tasa de 7.41%, un aumento de 0.03% respecto a la subasta previa. Registró una demanda de 1.84 veces el monto colocado, menor que la última colocación.

Adicionalmente se subastaron 17,200 millones de pesos en Cetes a 707 días, a una tasa de 7.85%, una subida de 0.08 puntos porcentuales respecto de la última emisión. La demanda por este instrumento fue de 1.99 veces el monto ofertado.

Los títulos de largo plazo registraron bajas semanales en los rendimientos, mientras que los udibonos aumentaron en línea con la visión de una inflación que se muestra resistente.