Precios del petróleo suben previo a reunión de la OPEP+

Los precios del petróleo volvieron el viernes al terreno del verde gracias a un repunte técnico que cierra la peor semana desde junio, lastrada por los temores a que la OPEP+ apruebe el domingo un nuevo aumento de la producción de crudo.

El precio del barril de Brent del mar del Norte para entrega en diciembre subió un 0.66 %, hasta los 64.53 dólares.

Su equivalente estadounidense, el barril de West Texas Intermediate para entrega en noviembre, también subió un 0,.6 %, hasta los 60.88 dólares.

Sin embargo, la semana ha sido crítica para el petróleo: el barril de Brent ha caído casi un 8 % desde el lunes.

El principal temor del mercado es que los países de Organización de Países Exportadores de Petróleo y sus aliados (OPEP+) decidan el domingo aumentar considerablemente sus cuotas de producción de noviembre.

Inicialmente, el mercado esperaba un aumento similar al de octubre, de 137,000 barriles diarios, pero nuevo informes de prensa apuntan a una subida de 500,000.

"A menudo, cuando el mercado se desploma así antes de una reunión, lo habitual es que se produzca un ligero repunte" en las últimas horas de negociación, señala a la AFP John Kilduff, de Again Capital.