Precios del petróleo abren estables pero se encaminan a una pérdida semanal de 8%

Los precios del petróleo cotizaban estables este viernes, pero se dirigían a una pérdida semanal de entre 7% a 8% tras conocerse un posible aumento de la oferta de la OPEP+.

Los futuros del crudo Brent subían 32 centavos, o un 0.5%, hasta los 64.43 dólares el barril a las 3:58 a.m. hora de la CDMX. El crudo estadounidense West Texas Intermediate (WTI) ganaba 32 centavos, o un 0.53%, a 6080 dólares.

En la semana, el Brent acumulaba un descenso del 8.1% y el WTI se encaminaba a una caída del 7.5 por ciento.

"Estamos a la espera de lo que decida el Grupo de los Ocho de la OPEP+ durante el fin de semana", dijo Giovanni Staunovo, analista de UBS, quien añadió que la modesta recuperación de los precios del viernes probablemente se deba a un sentimiento positivo respecto al riesgo.

La OPEP+ podría acordar un aumento de la producción de petróleo de hasta 500,000 barriles diarios (bpd) en noviembre, el triple que en octubre, ya que Arabia Saudita pretende recuperar cuota de mercado, dijeron fuentes a Reuters esta semana.

El posible aumento de la oferta de la OPEP+, la ralentización del procesamiento de crudo en las refinerías mundiales debido al mantenimiento y un descenso estacional de la demanda en los próximos meses pesarán sobre el ánimo del mercado, según los analistas.

Los analistas de JPMorgan, por su parte, afirmaron que creían que septiembre había marcado un punto de inflexión, y que el mercado del petróleo se encaminaba hacia un considerable superávit en el cuarto trimestre y el próximo año.

Por otra parte, este viernes se declaró un incendio durante la noche en la refinería El Segundo de Chevron, aunque un funcionario del condado declaró que las llamas se habían limitado a una zona. La refinería es una de las mayores de la costa oeste de Estados Unidos, con una capacidad de 290,000 barriles diarios.

No estaba claro de inmediato si había algún impacto en la producción, pero el impacto en los precios del petróleo podría ser limitado, dijeron los analistas.

"La refinería El Segundo está en la Costa Oeste, que está aislada del resto de Estados Unidos en lo que se refiere al flujo interno de petróleo; por lo tanto, su impacto es muy probablemente insignificante", dijo el analista de PVM Tamas Varga.