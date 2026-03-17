Guerra larga puede debilitar la economía mundial: expertos

A punto de cumplirse tres semanas desde el inicio de la guerra en Medio Oriente, los analistas temen que un conflicto prolongado y las perturbaciones asociadas al comercio del petróleo puedan socavar la economía mundial.

Los economistas contemplan una combinación desalentadora de aumento generalizado de los precios y estancamiento del crecimiento.

El conflicto, que comenzó a finales de febrero con los ataques de Estados Unidos (EU) e Israel contra Irán, ha provocado que el tráfico de petróleo a través del vital estrecho de Ormuz —por donde normalmente transita una quinta parte del crudo y el gas natural licuado mundiales— se haya paralizado prácticamente por completo.

Como resultado, los precios del petróleo han pasado de 60 dólares que costaba antes de las hostilidades, hasta los niveles actuales de unos 100 dólares, tras rozar brevemente los 120 dólares.

Irán ha respondido a los ataques de EU e Israel atacando infraestructuras energéticas estratégicas en toda la región, lo que ha llevado a las principales economías a empezar a recurrir a sus reservas estratégicas de petróleo.

“Cuanto más se prolonga este conflicto, más se asemeja a una clásica crisis energética que alimenta directamente la inflación”, dijo Stephen Innes, socio director de SPI Asset Management.

“El petróleo es el canal de transmisión macroeconómico que afecta a todo, desde el transporte de mercancías hasta los alimentos y las facturas de los servicios públicos domésticos. Por lo tanto, el primer impacto es la inflación, pero el efecto de segundo orden recae sobre el crecimiento, ya que los precios más altos de la energía actúan como un impuesto sobre los consumidores y las empresas”, añadió Innes.

Estanflación

“Antes de que estallara la guerra esperábamos un crecimiento estable y una inflación bastante más baja”, mencionó a la AFP Helene Baudchon, economista jefe adjunta de BNP Paribas.

Baudchon afirma que las hostilidades han dado un giro a ese escenario favorable, generando ahora temores sobre la denominada estanflación, en la que un menor crecimiento va acompañado de una mayor inflación.

“¿Pero hasta qué punto? En este momento no hay certeza, dependerá de la duración y el alcance del conflicto”, señaló.

Según Fitch Ratings, si los precios del petróleo se mantienen en 100 dólares por barril, el PIB mundial se reduciría 0.4% al cabo de cuatro trimestres y la inflación en Europa y EU aumentaría “entre 1.2 y 1.5 puntos porcentuales”.