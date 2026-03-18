Trump amenaza con dejar a aliados de EU solos para que desbloqueen el estrecho de Ormuz

El presidente Donald Trump sugirió el miércoles que podría dejar solos a los aliados de Estados Unidos para que garanticen por su cuenta el libre paso por el estrecho de Ormuz.

Trump aseguró en un mensaje en su plataforma Truth Social que Estados Unidos no necesita el estrecho, una importante ruta mundial de transporte de petróleo, así que podría "dejar que los países que lo usan" encuentren una solución.

Los socios tradicionales europeos y asiáticos se han negado a las reiteradas solicitudes de Trump de dragaminas y otro material militar para despejar el estrecho, que Irán ha bloqueado de manera efectiva en respuesta a los ataques de Estados Unidos e Israel.

Trump ha respondido a la crisis de Ormuz con una serie de declaraciones contradictorias, por un lado exigiendo a sus aliados que contribuyan, pero luego asegurando que Estados Unidos no necesita "ninguna ayuda".

Esta nueva declaración en Truth Social sugiere que Estados Unidos podría abandonar por completo la situación, dejando que otros países se ocupen de las consecuencias.

"Me pregunto qué pasaría si 'acabáramos' con lo que queda del Estado Terrorista iraní, y dejáramos que los países que lo usan —nosotros no— fueran responsables del llamado 'Estrecho'. Eso despertaría a algunos de nuestros 'Aliados' que no responden", escribió.

Irán ha intentado utilizar su control sobre ese angosto paso marítimo como palanca frente a los abrumadores ataques estadounidenses e israelíes, que han decimado su Marina, golpeado miles de objetivos en todo el país y matado a la cúpula dirigente.

Aunque solo un puñado de buques comerciales han sido alcanzados por fuego iraní, la amenaza ha sido suficiente para paralizar el tráfico, lo que ha provocado picos en los precios del petróleo a nivel mundial.

Las fuerzas armadas estadounidenses anunciaron a última hora del martes que estaba utilizando enormes bombas antibúnker para atacar sitios de misiles iraníes cerca de la costa a lo largo de Ormuz.