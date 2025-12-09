Peso mexicano avanza contra el dólar; mercado espera anuncio de la Fed

El peso mexicano avanzó levemente frente al dólar en la segunda sesión de la semana. La divisa local se apreció en un día de altibajos, mientras el mercado se preparaba para la última decisión de política monetaria que tomará en el año la Reserva Federal (Fed).

El tipo de cambio concluyó esta jornada en 18.1919 unidades por dólar. Comparado con el cierre de 18.2559 unidades de ayer, con datos oficiales del Banco de México (Banxico), esto significó para el peso una mejora de 6.40 centavos, equivalentes 0.35 por ciento.

El precio del dólar operó en un rango con un máximo de 18.3105 unidades y un mínimo de 18.1713. El Índice Dólar (DXY), del Intercontinental Exchange, que compara al dólar con una canasta de seis monedas de referencias, ganaba 0.11% al nivel de 99.23 puntos.

Expectativas sobre la Fed

La Fed anunciará mañana su última decisión de política monetaria del año. De acuerdo con la herramienta FedWatch, que sigue las operaciones con futuros de la tasa de fondeo federal, los operadores esperan un recorte de 25 puntos básicos con 87.4% de probabilidad.

En los datos económicos, hoy se conoció que las ofertas de empleo en Estados Unidos, que son seguidas por la encuesta JOLTs, aumentaron ligeramente en octubre, pero la contratación siguió siendo moderada, alimentando la narrativa a favor de bajar el precio del dinero.

El asesor económico de la Casa Blanca Kevin Hassett, quien se perfila como favorito para ser el próximo presidente de la Fed, afirmó este martes que hay "mucho margen" para recortar más la tasas de interés, pero dijo que si la inflación aumenta el cálculo podría cambiar.

Sube la inflación de México

En las cifras locales, la inflación general de México avanzó en noviembre más de lo esperado por los analistas. El dato subyacente también fue mayor al previsto, generando cautela en las expectativas, que aún se inclinan por un recorte del Banxico la próxima semana.

"Preocupa la renuencia en la inflación subyacente pese a la debilidad económica, el panorama no ha mejorado. Banxico aseveró en su último comunicado que 'valorará recortar la tasa'. Con todo lo anterior, vemos un último recorte, al menos por varios meses", dijo Bx+.