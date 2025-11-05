Peso mexicano recupera terreno frente al dólar tras tocar su peor nivel en dos meses

El peso mexicano recupera terreno frente al dólar la mañana del miércoles. La divisa local avanza tras tocar su peor nivel en dos meses, y tras la publicación de cifras que mostraron que las nóminas privadas en Estados Unidos repuntaron con fuerza el mes pasado.

El tipo de cambio spot se ubica en el nivel de 18.6149 unidades por dólar. Comparado con un cierre de 18.6563 unidades ayer, con el dato oficial del Banco de México (Banxico), esto significa para la moneda una ganancia de 4.14 centavos o de 0.22 por ciento.

El precio del dólar se mueve en un rango entre un máximo de 18.7702 unidades y un nivel mínimo de 18.6045. El Índice Dólar (DXY), del Intercontinental Exchange, que compara a la divisa estadounidense con seis monedas, sube 0.14% hasta 100.35 unidades.

El empleo privado aumentó en 42,000 plazas en octubre, tras un descenso revisado al alza de 29,000 en septiembre. Economistas habían pronosticado un alza de 28,000 puestos laborales. Los datos toman mayor importancia a falta de cifras oficiales por el shutdown.

"Prevemos que la recuperación del peso mexicano continúe", afirmaron los analistas de Grupo Financiero Banorte, en un reporte. Identificó 18.60 como el próximo nivel a enfrentar con el fin de fortalecer la apreciación y sugirió a los operadores mantener sus posiciones.

En el aspecto local, la paridad mejora tras conocer un reporte que mostró que la inversión fija bruta cayó 2.7% en agosto frente a julio, mientras que a tasa anual se hundió un 10.4%. El par baja tras tocar un máximo de 18.7702 no visto desde principios de septiembre.

La divisa cayó con fuerza ayer, mientras los inversionistas apostaban con menos seguridad por un recorte de tasas de interés de la Reserva Federal en diciembre. El Banxico hará mañana su anuncio de política monetaria y se espera un recorte de 25 puntos base.