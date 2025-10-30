Peso mexicano se deprecia por fortalecimiento del dólar y cifras débiles del PIB local

El peso mexicano se depreció contra el dólar en las operaciones del jueves. La divisa local retrocedió por un fortalecimiento del billete verde y tras la publicación de cifras que mostraron una contracción de la economía de México en el tercer trimestre, en línea con lo previsto.

El tipo de cambio terminó la jornada en el nivel de 18.5476 unidades por dólar. Contra un registro de 18.4706 unidades ayer, con datos oficiales del Banco de México (Banxico), esto significa una caída para el peso de 7.70 centavos, que son equivalentes a 0.42 por ciento.

El precio del dólar se mueve en un rango entre un máximo de 18.6049 unidades y un nivel mínimo de18.4517. El Índice Dólar (DXY), del Intercontinental Exchange, que compara a la divisa estadounidense con una cesta de seis monedas, subía 0.36% hasta 99.51 puntos.

Los operadores seguían ajustando sus posiciones después de que el presidente de la Reserva Federal (Fed), Jerome Powell, dijo que los mercados financieros no deberían pensar que otro recorte de tasa en diciembre, que sería el tercero después del de ayer, ya está garantizado.

Las opiniones están divididas, aunque levemente cargadas hacia ese movimiento. Los datos de FedWatch, de CME, las operaciones con futuros de la tasa de fondeo federal descuentan que la autoridad volará a ajustar en 25 puntos base, con una probabilidad de 74.80 por ciento.

En el ámbito comercial, los operadores asimilan los resultados de la esperada reunión entre el presidente estadounidense, Donald Trump, y su homólogo chino, Xi Jinping, en Corea del Sur, que redujo la tensión y llevó a una reducción de los enérgicos aranceles a China.

En el aspecto local, el Producto Interno Bruto (PIB) cayó 0.3% en el tercer trimestre frente al periodo abril-junio, según lo esperado, con cifras desestacionalizadas preliminares, divulgadas por el INEGI. A tasa interanual, la economía local disminuyó en 0.2% en cifras originales.

"Los resultados apuntan a un entorno poco optimista", aseveró Monex. "Prevemos que el sesgo de alza continúe, el rompimiento del psicológico de 18.50 fortalecerá la depreciación. En este contexto, el nivel que podría enfrentar se ubica en 18.62", dijo Grupo Financiero Banorte.