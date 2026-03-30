Peso mexicano retrocede marginalmente en mercado atento a Powell; continúa sobre 18 por dólar

El peso mexicano opera estable frente al dólar en la jornada de inicio de semana. La divisa local continúa por encima de la línea de 18 unidades mientras el mercado se mantiene atento a un discurso del presidente de la Reserva Federal (Fed), Jerome Powell.

El tipo de cambio spot se ubica en un nivel de 18.1392 unidades por dólar. Comparado con un cierre de 18.1292 unidades del viernes, con el dato oficial del Banco de México (Banxico), esto significa una caída de un centavo o de un marginal 0.06 por ciento.

El precio del dólar se mueve en un rango con máximo de 18.1628 unidades y un mínimo de 18.0362. El Índice Dólar (DXY), del Intercontinental Exchange, que compara al dólar con una canasta de seis monedas, avanza 0.33% a un nivel de 100.48 unidades.

Powell ofrece al momento de esta redacción unas palabras en la Universidad de Harvard y los mercados están atentos a ⁠cualquier mención de ⁠la trayectoria ⁠de las tasas de interés, en medio ⁠del. nerviosismo por los posibles efectos de la guerra en Oriente Medio.

"Prevalece la presión ascendente (para el peso) tras vencer el nivel psicológico de 18.00. En este contexto, la resistencia que enfrentará es el promedio móvil de 200 días en 18.20. Por otro lado, el nivel de soporte se ubica en 17.94", afirmó Grupo Financiero Banorte.