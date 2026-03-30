Sheinbaum anuncia nuevas acciones de protesta tras muerte de mexicano bajo custodia del ICE

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, anunció este lunes que su gobierno emprenderá nuevas acciones de protesta frente a Estados Unidos tras el conocimiento de una nueva muerte de un connacional bajo custodia del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).

Durante su conferencia mañanera, la mandataria adelantó que las medidas irán más allá de las notas diplomáticas que ya se han presentado en casos anteriores, aunque indicó que los detalles serían dados a conocer posteriormente por autoridades de la Secretaría de Relaciones Exteriores.

Sheinbaum Pardo informó que este lunes 30 de marzo se realizaría una conferencia de prensa en Los Ángeles, donde se abordará el caso y se darán a conocer las acciones específicas que emprenderá el gobierno mexicano. Indicó que el centro de atención migratoria en esa ciudad ha estado vinculado a varios incidentes recientes.

“Son varias acciones que vamos a tomar de protesta ante una muerte más de mexicano de un conocimiento en los Estados Unidos. Este centro de atención que hay unos ángeles ha tenido varios (casos de mexicanos muertos detenidos por el ICE)”, dijo la titular del Ejecutivo federal.

El pronunciamiento ocurre en un contexto de creciente preocupación por el número de mexicanos fallecidos en operativos migratorios o bajo custodia del ICE en Estados Unidos. De acuerdo con información de la Secretaría de Relaciones Exteriores, en el último año se han registrado 13 muertes de connacionales en estas circunstancias, cifra que asciende a 14 con el caso más reciente.

Durante el pasado 25 de marzo, el subsecretario para América del Norte, Roberto Velasco Álvarez, detalló que los casos se han registrado en distintos estados de Estados Unidos, principalmente en California, y que las víctimas tenían entre 19 y 69 años de edad.

Según el funcionario, las causas de muerte aún están bajo investigación, aunque se habían identificado seis casos por complicaciones médicas, cuatro suicidios, dos durante operativos y uno derivado de un tiroteo. En este contexto, indicó que el gobierno mexicano envió 14 comunicaciones diplomáticas para manifestar su preocupación y exigir investigaciones, de las cuales ya habían recibido 12 respuestas.

ICE confirma la muerte de mexicano

José Guadalupe Ramos, que se encontraba recluido en el Centro de Procesamiento del ICE de Adelanto, fue hallado inconsciente y sin responder en su litera por el personal de seguridad, informó el ICE en un comunicado de prensa.

Los funcionarios llamaron al equipo médico en el lugar y fue trasladado a un hospital de la zona, donde se certificó su fallecimiento, según el ICE.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, puso en marcha una campaña de deportaciones masivas tras asumir el cargo en 2025, comprometiéndose a detener y deportar a millones de inmigrantes que vivían ilegalmente ⁠en Estados Unidos.

El número de ⁠inmigrantes detenidos por ⁠el ICE ha alcanzado niveles récord, con 68,000 personas recluidas ⁠a principios de febrero, a pesar de las críticas de sus detractores, que afirman que se trata de una medida excesivamente punitiva y potencialmente mortal.

Al menos 31 personas murieron bajo custodia de ICE en 2025, la cifra más alta en dos décadas, y el ⁠ritmo actual amenaza con superar esa cifra.

(Con información de Reuters)