Sheinbaum descarta preocupación por el peso y atribuye alza en combustibles a factores internacionales

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, aseguró este lunes que la reciente variación en el tipo de cambio no representa un riesgo para la economía nacional, al señalar que el comportamiento del peso responde a factores internacionales y no a decisiones internas de política monetaria.

Durante su conferencia de prensa mañanera, la primera mandataria afirmó que, pese a que el dólar ha superado los 18 pesos en días recientes, la moneda mexicana se mantiene dentro de márgenes estables e incluso en mejores niveles que hace un año.

“Lo que pasa a nivel internacional está impactando todas las monedas del mundo, desde el dólar hasta el yen”, señaló, al tiempo que rechazó que la depreciación esté relacionada con la reciente decisión del Banco de México (Banxico) de reducir la tasa de interés.

Sheinbaum Pardo explicó que el contexto global, particularmente el incremento en el precio del petróleo —que ubicó en alrededor de 115 dólares por barril—, ha generado presiones en diversas economías, incluidas potencias como Japón, cuya moneda también ha registrado volatilidad.

En este sentido, sostuvo que la situación macroeconómica del país se mantiene sólida, con niveles históricos en reservas internacionales y condiciones favorables para la inversión.

Encarecimiento de combustibles

Sin embargo, reconoció que el encarecimiento del crudo sí ha tenido efectos en los precios de los combustibles. Indicó que, en el caso de la gasolina Magna, el gobierno ha mantenido un acuerdo con distribuidores para evitar incrementos, por lo que su precio se ha sostenido por debajo de los 24 pesos durante el último año.

La titular del Ejecutivo federal explicó que el diésel —clave para el transporte de mercancías— llegó a niveles cercanos a los 28 pesos por litro, aunque aseguró que se busca reducirlo mediante acuerdos con gasolineros y ajustes en precios desde Petróleos Mexicanos.

Detalló que, sin los mecanismos de compensación implementados por el gobierno, como la reducción del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS), el precio del diésel podría ubicarse hasta en 35 pesos por litro.

También vinculó el alza internacional de los combustibles con el conflicto en Medio Oriente y las afectaciones en rutas estratégicas como el estrecho de Ormuz, lo que ha impactado el suministro energético a nivel global.

En este contexto, defendió la política energética del país y destacó la importancia de la refinería de Dos Bocas para garantizar el abasto nacional de combustibles, frente a escenarios internacionales de escasez.