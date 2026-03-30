Renault revela que desarrolla un dron militar terrestre para uso militar y civil

El constructor automotor francés Renault anunció este lunes que desarrolla un dron terrestre para uso militar y civil, mientras Europa se esfuerza por aumentar la producción de armas frente a las agresiones de Rusia.

La revista sobre temas industriales francesa L'Usine Nouvelle informó que el fabricante automotor trabaja asociado con el grupo belga John Cockerill, que posee el principal proveedor francés de vehículos militares Arquus.

"Nuestros equipos de Investigación y Desarrollo (I+D) están probando y explorando varias opciones, como robots terrestres, que también tienen potencial para aplicaciones civiles" dijo Renault en un comunicado enviado a la AFP.

"Es un proyecto de estudio exploratorio" señaló la compañía sin confirmar el nombre de la compañía asociada.

El fabricante automovilístico dijo que fue contactado por el ministro de defensa a comienzos del año.

"Nuestros equipos I+D trabajan en varios proyectos en el sector de defensa, y buscamos aplicaciones civiles en cada caso", agregó Renault.

Según L'Usine Nouvelle, el dron terrestre que Renault está desarrollando tiene el tamaño de un pequeño auto y se espera que sea revelado en la exhibición de defensa y seguridad internacional Eurosatory en junio.

Diseñado para reconocimiento en campos de batalla, se parece a un rover lunar equipado con varias cámaras suspendidas, según la publicación especializada.

En enero, Renault dijo que trabaja con Turgis Gaillard, grupo de defensa francés, para producir drones aéreos en Francia.

Drones aéreos y terrestres reconfiguraron la naturaleza de la guerra en tiempos recientes.

La semana pasada un alto comandante de la OTAN, Pierre Vandier, dijo que los países miembro deben responder a desafíos como la producción rusa e iraní masiva de drones, cuyas capacidades evolucionan rápidamente.