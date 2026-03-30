Semana Santa 2026 ¿Cómo viajar sin comprometer tu economía?

La temporada vacacional ya inició en México y muchas familias comienzan a planear como disfrutar de estos días de descanso.

Si bien las vacaciones de Semana Santa es un momento en el que se busca relajación y diversión, el tan solo pensar en salir de casa implica más recursos de lo normal y más si se planea ir a otro destino hay gastos extra como transporte, hospedajes, entretenimiento y más.

Sin embargo, antes de tomar la decisión de a dónde ir es importante preguntarse ¿Puedo hacerlo sin comprometer las siguientes quincenas? Recuerda que más que solo pagar el viaje, el objetivo es regresar con previsibilidad, con montos definidos, fechas claras y liquidez protegida para las siguientes quincenas.

De acuerdo con los expertos de Círculo de Crédito, en México circulan 26,517,380 tarjetas de crédito, con un saldo total de 556,086 millones de pesos. La cifra refleja acceso al financiamiento, pero también un riesgo latente en temporadas de alto consumo, cuando el gasto no se planifica, el saldo revolvente puede extenderse mucho más que las vacaciones.

Planeación

De acuerdo con Círculo de Crédito, solventar este tipo de experiencias puede ser parte de una vida financiera saludable cuando existe planeación. El escenario ideal es que las vacaciones se paguen con ahorros para que puedas disfrutar del viaje y, al volver, tu única preocupación sea desempacar. Sin embargo si estás pensando en usar algún crédito te conviene responder 3 preguntas:

¿Puedo pagarlo sin afectar mis gastos básicos? El financiamiento debe ajustarse a lo que queda disponible después de cubrir lo esencial. Si el pago de la cuota mensual del crédito afecta tu capacidad para pagar renta, comida o servicios, es mejor no hacerlo.

¿Conozco los intereses y los plazos? Tener claridad sobre el monto total y el tiempo de pago evita sorpresas. Nunca saques un crédito de vacaciones a un plazo mayor de 12 meses. Lo ideal es que la deuda muera antes de que llegue el siguiente periodo vacacional.

¿Aporta valor a mi bienestar o al de mi familia? No todas las salidas requieren un crédito. En ciertos casos, puede ser el puente entre desear esa experiencia y hacerla posible.

Cuentas claras

Hugh Bruce, Chief Consumer Officer de Círculo de Crédito explicó que el crédito puede ser una herramienta útil para administrar este tipo de gastos, siempre que exista claridad sobre el monto total y la capacidad de pago. “La diferencia entre un viaje planeado y una deuda impagable está en la anticipación”.

“El crédito bien administrado protege el flujo y fortalece el historial crediticio. La cuestión no es usarlo, sino hacerlo sin calendario ni límites claros. En Semana Santa, el éxito financiero no está en cuánto se gasta, sino en cómo se paga, porque el verdadero descanso comienza cuando el viaje termina y las cuentas siguen bajo control”, concluye Hugh Bruce.