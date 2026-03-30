Bolsa mexicana de valores avanza tras dos sesiones consecutivas con pérdidas

Las bolsas de valores de México suben en la primera jornada de esta semana. Los índices locales avanzan tras dos jornadas con pérdidas, aunque en un mercado cauteloso, atento a las noticias sobre la guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán.

El índice líder S&P/BMV IPC, de la Bolsa Mexicana de Valores (BMV), que agrupa a las acciones locales más negociadas, sube 0.99% a 67,343.50 puntos. El FTSE BIVA, de la Bolsa Institucional de Valores (Biva ), avanza 1.14% a 1,343.84.

S&P/BMV IPCTradingview

Al interior del índice de referencia, la mayoría de los valores avanzan. Destaca Grupo Carso, de Carlos Slim, con 4.39% a 133.15 pesos, seguido por las mineras Industrias Peñoles, con 4.18% a 780, y Grupo México, con 2.54% a 185.60.

Las bolsas locales suben después de haber registrado dos jornadas consecutivas con pérdidas, pero también su primera semana de ganancias desde que inició la guerra en Oriente Medio. La semana será corta y con un calendario de datos reducido.