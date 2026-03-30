FMI advierte que la guerra en Irán está empañando las perspectivas de muchas economías

La guerra en Oriente Medio ha provocado ⁠graves perturbaciones a nivel global y está empañando las perspectivas de muchas economías que acababan de empezar a recuperarse de crisis anteriores, advirtió este lunes ⁠el Fondo Monetario Internacional (FMI).

En un blog ⁠publicado por los principales economistas de la entidad, el FMI señaló que la guerra desencadenada por los ataques de Estados Unidos e Israel contra Irán el 28 de febrero está provocando una conmoción global, aunque asimétrica, y dando lugar a unas condiciones financieras más restrictivas.

El cierre del estrecho de Ormuz por parte de Irán y los daños a la infraestructura regional han provocado la mayor perturbación del mercado petrolero mundial de la historia, según la Agencia Internacional de Energía. Mucho dependerá de cuánto dure la guerra, su extensión y el daño que cause a la infraestructura y las cadenas de suministro.

El FMI señaló que los países de bajos ingresos corrían un riesgo especial de sufrir inseguridad alimentaria, dado el aumento de los precios de los alimentos y los fertilizantes, y podrían necesitar más apoyo externo en un momento en que muchas economías avanzadas están reduciendo su ayuda internacional.

"Aunque la guerra podría afectar a la economía mundial de diferentes maneras, todos los caminos conducen a precios más altos y ⁠a un crecimiento más lento", escribieron los economistas.

El ⁠FMI señaló que publicará una ⁠evaluación más completa en su informe Perspectivas de la economía mundial, que se publicará el 14 ⁠de abril, durante las reuniones de primavera del FMI y el Banco Mundial en Washington.

Si persisten los elevados precios de la energía y los alimentos, aumentarán la inflación en todo el mundo, escribieron los autores, señalando que, históricamente, los picos sostenidos del precio del petróleo han tendido a impulsar la inflación al alza y a reducir el crecimiento.

La guerra también podría alimentar las expectativas de ⁠que la inflación se mantenga alta durante más tiempo, lo que podría traducirse en salarios y precios más elevados, lo que dificultaría contener el impacto sin una desaceleración más pronunciada, afirmaron.