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FMI advierte que la guerra en Irán está empañando las perspectivas de muchas economías
La guerra en Oriente Medio ha provocado graves perturbaciones a nivel global y está empañando las perspectivas de muchas economías que acababan de empezar a recuperarse de crisis anteriores, advirtió el lunes el FMI.
La guerra en Oriente Medio ha provocado graves perturbaciones a nivel global y está empañando las perspectivas de muchas economías que acababan de empezar a recuperarse de crisis anteriores, advirtió este lunes el Fondo Monetario Internacional (FMI).
En un blog publicado por los principales economistas de la entidad, el FMI señaló que la guerra desencadenada por los ataques de Estados Unidos e Israel contra Irán el 28 de febrero está provocando una conmoción global, aunque asimétrica, y dando lugar a unas condiciones financieras más restrictivas.
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El cierre del estrecho de Ormuz por parte de Irán y los daños a la infraestructura regional han provocado la mayor perturbación del mercado petrolero mundial de la historia, según la Agencia Internacional de Energía. Mucho dependerá de cuánto dure la guerra, su extensión y el daño que cause a la infraestructura y las cadenas de suministro.
El FMI señaló que los países de bajos ingresos corrían un riesgo especial de sufrir inseguridad alimentaria, dado el aumento de los precios de los alimentos y los fertilizantes, y podrían necesitar más apoyo externo en un momento en que muchas economías avanzadas están reduciendo su ayuda internacional.
"Aunque la guerra podría afectar a la economía mundial de diferentes maneras, todos los caminos conducen a precios más altos y a un crecimiento más lento", escribieron los economistas.
El FMI señaló que publicará una evaluación más completa en su informe Perspectivas de la economía mundial, que se publicará el 14 de abril, durante las reuniones de primavera del FMI y el Banco Mundial en Washington.
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Si persisten los elevados precios de la energía y los alimentos, aumentarán la inflación en todo el mundo, escribieron los autores, señalando que, históricamente, los picos sostenidos del precio del petróleo han tendido a impulsar la inflación al alza y a reducir el crecimiento.
La guerra también podría alimentar las expectativas de que la inflación se mantenga alta durante más tiempo, lo que podría traducirse en salarios y precios más elevados, lo que dificultaría contener el impacto sin una desaceleración más pronunciada, afirmaron.