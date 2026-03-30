Trabajadores de plataformas marchan en la CDMX: Rutas y demandas

Este lunes 30 de marzo, trabajadores de plataformas digitales como Uber y DiDi convocaron a una jornada de protestas en la Ciudad de México, con marchas y posibles bloqueos en algunas de las principales vialidades de la capital. La movilización fue convocada por el Movimiento Colectivo de Trabajadores de Plataformas, que agrupa a conductores y repartidores inconformes con sus condiciones laborales, particularmente ante lo que consideran un deterioro en sus ingresos reales.

La protesta inició desde las 08:00 horas con una concentración en el Ángel de la Independencia, uno de los puntos más representativos de la ciudad. Desde ahí, los contingentes comenzaron a desplazarse hacia distintos puntos estratégicos, incluyendo oficinas corporativas de plataformas digitales y zonas de alta actividad económica.

De acuerdo con el reporte se la Secretaria se Seguridad Ciudadana de la capital, los manifestantes avanzaron principalmente sobre Paseo de la Reforma, una de las avenidas más importantes de la CDMX, lo que generó afectaciones significativas al tránsito durante la mañana.

También se reportaron movilizaciones hacia zonas como Polanco y Lomas de Chapultepec, donde se concentran oficinas corporativas y centros financieros.

¿Qué demandan los trabajadores de plataformas?

Los organizadores han señalado que sus principales demandas incluyen una revisión de las tarifas por viaje y la reducción de comisiones que cobran las plataformas. Los trabajadores declaran que estas comisiones pueden alcanzar hasta una cuarta parte del ingreso por servicio.

Adicionalmente, buscan la implementación de mecanismos más claros de protección laboral.

También exigen mayor transparencia en los algoritmos que determinan la asignación de viajes y los ingresos, así como mejores condiciones de seguridad ante los riesgos que enfrentan diariamente.

La movilización también incluyó un llamado a reducir o suspender actividades durante la jornada, lo que ha tenido impacto en la disponibilidad de servicios de transporte por aplicación en la ciudad.

Zonas afectadas y vialidades con mayores complicaciones:

Paseo de la Reforma (tramo del Ángel hacia Polanco)

Polanco

Lomas de Chapultepec

Periférico (en accesos hacia zonas corporativas)

Calles de la colonia Juárez, como Hamburgo y Florencia

Corredores cercanos a oficinas de plataformas digitales

Ante este panorama, autoridades de la Secretaría de Seguridad Ciudadana y de movilidad recomendaron a la población anticipar traslados, utilizar rutas alternas y mantenerse informados a través de canales oficiales.

Estas protestas se insertan en un contexto más amplio de discusión sobre el futuro del trabajo en plataformas digitales en México. En los últimos años, el crecimiento de este modelo ha abierto oportunidades de ingreso para miles de personas, pero también ha evidenciado vacíos regulatorios en materia de derechos laborales, seguridad social y estabilidad de ingresos.

En México, la legislación vigente ya reconoce el vínculo laboral entre los repartidores y conductora y las plataformas digitales; lo que implica su adición a la seguridad social (IMSS) y garantiza algunos derechos laborales como pensiones, salud y guarderías.