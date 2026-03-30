Semana Santa 2026: Jala y la Sierra del Nayar concentran dos celebraciones clave en Nayarit

Durante la Semana Santa 2026, Nayarit busca reforzar su perfil turístico más allá de su oferta de sol y playa. Del 29 de marzo al 5 de abril, el estado pone en primer plano dos de sus expresiones culturales más representativas: la Judea de Jala y la Semana Santa Cora, celebraciones que muestran cómo la identidad local también puede convertirse en un motivo de viaje.

La apuesta no es menor. En una de las temporadas de mayor movilidad turística del año, estas manifestaciones de Nayarit ya que incorpora historia, ritual, comunidad y patrimonio vivo. La entidad no sólo ofrece descanso y paisaje; también abre una ventana a tradiciones que siguen teniendo peso en la vida pública y comunitaria.

Representación que convoca al pueblo

En el Pueblo Mágico de Jala, la Judea se mantiene como una de las representaciones de la Pasión de Cristo con mayor arraigo en Nayarit. A lo largo de la Semana Mayor, las calles del municipio se convierten en escenario de procesiones, dramatizaciones y recorridos en los que participan habitantes caracterizados como judíos, fariseos y otros personajes bíblicos.

La fuerza de esta celebración radica en su dimensión colectiva. No se trata sólo de una escenificación religiosa, sino de una práctica comunitaria que moviliza organización local, tradición oral, elaboración de vestuario y participación de familias enteras. Para el visitante, la Judea de Jala ofrece una experiencia cercana a la vida del pueblo y a una forma de religiosidad que se expresa en el espacio público.

La Judea de Jala coloca a la comunidad en el centro de la celebración y convierte la fe en una experiencia pública, compartida y visible para visitantes y habitantes".

Raíz ancestral en la Sierra del Nayar

En contraste con Jala, la Semana Santa Cora, realizada en comunidades del municipio de Del Nayar, se distingue por su profundidad ritual y por el sincretismo entre la tradición católica y las creencias del pueblo naayeri. Se trata de una de las expresiones culturales y espirituales más profundas del estado.

Semana Santa Cora en Nayarit.Foto: Cortesía

Durante estos días, los participantes asumen distintos personajes dentro de una representación cargada de simbolismo. Uno de los momentos más conocidos es el de los “borrados”, figura que condensa la dimensión ceremonial de una festividad vinculada no sólo a la fe, sino también al equilibrio del universo, la fertilidad de la tierra y el ciclo agrícola, especialmente el del maíz.

La celebración exige, además, una mirada respetuosa. El acceso a estas comunidades debe darse bajo lineamientos específicos y con apego a las reglas del gobierno tradicional del pueblo nayeeri. En ese punto, la experiencia turística también cambia de sentido: visitar no implica invadir, sino comprender el valor cultural del territorio y de sus códigos.

La Semana Santa Cora no sólo es una celebración religiosa; también es una manifestación de continuidad cultural, memoria indígena y vínculo con la tierra"

Turismo con identidad

En un periodo en el que buena parte de la atención turística se concentra en playas y destinos masivos, Nayarit impulsa una narrativa distinta en la Semana Santa. Jala y la Sierra del Nayar muestran que el viaje también puede construirse desde la tradición, la memoria y el contacto con expresiones culturales que siguen vivas.

Así, la Semana Santa en Nayarit se presenta no sólo como una temporada vacacional, sino como una oportunidad para mirar al estado desde otra perspectiva: la de sus comunidades, sus rituales y su patrimonio cultural.