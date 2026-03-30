Powell dice que la Fed está dispuesta a "esperar y ver" cómo afecta la guerra

El presidente de la Reserva Federal (Fed), Jerome Powell, ⁠dijo este lunes que ⁠el banco central estadounidense puede esperar a ver cómo afecta la guerra de Irán a la economía y a la inflación, y señaló que los responsables de política monetaria suelen ignorar perturbaciones como las provocadas por el aumento de los precios del petróleo.

"Creemos que nuestra política monetaria se encuentra en una buena posición para que podamos esperar y ver cómo evoluciona la situación", dijo Powell durante una presentación en una clase de macroeconomía en la Universidad de Harvard.

A medida que la guerra de Irán entra en su quinta semana y los precios de la gasolina en Estados Unidos suben hasta rondar un promedio de 4 dólares por galón, la Fed se enfrenta a una posible ⁠tensión entre sus dos ⁠mandatos de pleno empleo ⁠y estabilidad de precios.

"Las expectativas de inflación parecen estar bien ⁠ancladas pasado el corto plazo", dijo Powell en la Universidad de Harvard.

"No obstante, es algo que, con el tiempo, quizá nos plantee la cuestión de qué hacer al respecto; todavía no nos enfrentamos realmente a ello porque no sabemos cuáles serán los efectos económicos, pero sin ⁠duda tendremos en cuenta ese contexto más amplio cuando tomemos esa decisión", dijo el presidente saliente de la Fed.