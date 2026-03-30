Tijuana y EU refuerzan coordinación para procurar a turistas; Ismael Burgueño relanza ‘Botón de Emergencia’

“En Tijuana queremos que cada visitante viva una experiencia segura, confiable y con la certeza de que estamos trabajando todos los días para construir una ciudad pacífica”, expresó Burgueño.

“Agradezco al Alcalde por su liderazgo” en materia de seguridad, destacó el cónsul Christopher Teal.

Previo al arranque del periodo vacacional, el alcalde Ismael Burgueño Ruiz y el Cónsul General de Estados Unidos en Tijuana, Christopher Teal encabezaron el relanzamiento del ‘Botón de Emergencia’, una herramienta tecnológica orientada a fortalecer la atención de visitantes extranjeros. El acto reflejó el trabajo conjunto entre autoridades de ambos países para mejorar la atención y protección en una de las fronteras más transitadas del mundo.

Durante la presentación, Burgueño destacó que este esfuerzo forma parte de una estrategia para garantizar que quienes visitan la ciudad lo hagan con tranquilidad.

“En Tijuana queremos que cada visitante viva una experiencia segura, confiable y con la certeza de que estamos trabajando todos los días para construir una ciudad pacífica”, expresó, al subrayar que la tecnología y la coordinación binacional son clave para fortalecer la confianza en la ciudad.

El cónsul Christopher Teal reconoció el liderazgo del alcalde y el trabajo conjunto en materia de seguridad.

“Es otro ejemplo de la colaboración binacional que tenemos. Agradezco al alcalde por su liderazgo en esta cuestión”, expresó.

Asimismo, destacó que estas acciones forman parte de un esfuerzo constante entre ambos gobiernos.

Foto: Gobierno de Tijuana.

“Es otro ejemplo de muchos que tenemos en colaboración, pero sobre todo en cuestión de seguridad, que es algo fundamental y muy importante para nosotros”.

El ‘Botón de Emergencia’, disponible en México y Estados Unidos, permite contacto directo con autoridades, atención en inglés, acceso a servicios de emergencia y canales de denuncia, además de información útil para visitantes.

Con estas acciones, el gobierno municipal fortalece la relación con autoridades estadounidenses y consolida una agenda binacional basada en confianza, coordinación y resultados, enfocada en mejorar la seguridad y la experiencia de quienes cruzan diariamente la frontera.