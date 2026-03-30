Sheinbaum dice que empresas privadas se han acercado a Pemex en busca de combustible para Cuba

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, ⁠dijo la mañana de este lunes ⁠que empresas privadas presentes en Cuba, como hoteles, se han acercado a Pemex para adquirir combustible.

Consultada en su conferencia mañanera sobre la posibilidad de retomar el envío de crudo mexicano a la isla caribeña, tras el ⁠anuncio de ⁠la ⁠llegada de un buque ⁠ruso a Cuba, afirmó que México tiene derecho a transportar el producto, sea por razones humanitarias o comerciales.

Sheinbaum afirmado que trabajan con las autoridades de Cuba para reactivar los suministros de petróleo a la isla, en medio de la aparente flexibilización de Estados Unidos al permitir que un petrolero ruso atracara en el puerto de Matanzas en las últimas horas.

Sheinbaum Pardo señaló que México viene trabajando con el Gobierno de Cuba en sus distintos acuerdos comerciales, lo que "tiene que ver también con el envío de petróleo", además de la entrega de ayuda humanitaria que sí ha llegado a la isla estas últimas semanas, en plena asfixia energética de Estados Unidos.

"El trabajo que tenemos con Cuba de los acuerdos comerciales (...) tiene que ver también con el envío de petróleo", explicó la presidenta en su rueda de prensa matutina, en la que aclaró que los acuerdos comerciales y de carácter humanitario con Cuba se dan "desde hace décadas".

"En ambos temas estamos trabajando con ellos", dijo Sheimbaum, que ha reiterado que el país seguirá ayudando a Cuba. En ese sentido, destacó que hace unos días llegó a la isla el cuarto buque mexicano con ayuda humanitaria.

México era junto a Venezuela uno de los principales proveedores de petróleo de Cuba hasta que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, amenazó con imponer mayores aranceles a los países que enviaran combustible a la isla.

En las últimas horas, el Kremlin confirmó la llegada del petrolero ruso 'Anatoli Kolodkin', con un cargamento de 100,000 toneladas de petróleo, rompiendo así con el bloqueo energético que desde hace varios meses ha sumido al pequeño país caribeño en una nueva crisis, apagones y el estrangulamiento de servicios básicos.

La Guardia Costera de Estados Unidos autorizó la llegada a Cuba de este petrolero, que podría proporcionar un respiro vital para la isla. Moscú informó de que han incluido este asunto en sus conversaciones con Washington.