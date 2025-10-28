Peso mexicano se deprecia contra el dólar; el mercado se alista para el anuncio de la Fed

El peso mexicano se depreció contra el dólar en la jornada de este martes. La divisa local retrocedió ante la estabilización del billete verde, en un mercado en espera de los anuncios de política monetaria de varios bancos centrales, entre ellos, la Reserva Federal (Fed).

El tipo de cambio terminó la jornada en el nivel de 18.4315 unidades por dólar. Contra un cierre de 18.3961 unidades ayer, con los datos oficiales del Banco de México (Banxico), eso significó para la moneda una pérdida 3.54 centavos, equivalentes a 0.19 por ciento.

El precio del dólar se movió en un rango entre un máximo de 18.4651 unidades y un nivel mínimo de 18.3819. El Índice Dólar (DXY), del Intercontinental Exchange, que compara a la divisa estadounidense con seis monedas fuertes, desciende 0.09% a 98.73 unidades.

Los operadores se preparan para una serie de anuncios de política monetaria, entre ellos el de la Fed estadounidense. De acuerdo con la herramienta FedWatch de CME, se espera con casi 100% de probabilidad que reduzca en 25 puntos base su tasa de interés referencial.

La mirada de los operadores también estaba puesta en la reunión que sostendrán este jueves el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y su par chino, Xi Jinping, en Corea del Sur, en el que busca un acuerdo amplio que alivie las más recientes tensiones comerciales.

"El mercado continúa favoreciendo a México por su diferencial de tasa y cercanía comercial con Estados Unidos, aunque los factores políticos bilaterales y la evolución del dólar global seguirán marcando el pulso del tipo de cambio", dijo Felipe Mendoza, Analista de ATFX Latam.

"Hacia el overnight, prevemos un rango de 18.39 a 18.46, considerando el retroceso del dólar, pero la fortaleza del yen, la cual está correlacionada con estrategias de carry trade con pesos, a la espera del anuncio de política monetaria de la Fed", dijo Monex Grupo Financiero.

En el aspecto local, la jornada estaba marcada por la divulgación de cifras que mostraron que la tasa de desempleo desestacionalizada aumentó en septiembre a su mayor nivel desde agosto de 2024. La tasa de desempleo se ubicó 3.0%, contra 2.9% en septiembre de 2024.