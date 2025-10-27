Peso mexicano avanza frente al dólar por apuestas de un acuerdo entre China y EU

El peso mexicano se apreció frente al dólar en las operaciones de este lunes. La divisa local ganó terreno impulsada por un mayor apetito por el riesgo en el mercado, ante las expectativas de un alivio en las más recientes tensiones comerciales entre Estados Unidos y China.

El tipo de cambio terminó la jornada en el nivel de 18.3961 unidades por dólar. Frente a un registro de 18.4411 unidades el viernes, con datos oficiales del Banco de México (Banxico), esto dejó para el peso una ganancia de 4.50 centavos, equivalentes a 0.24 por ciento.

El precio del dólar operó en un rango con un máximo de 18.4485 unidades y un mínimo de 18.3611. El Índice Dólar (DXY), del Intercontinental Exchange, que compara al dólar con una canasta de seis monedas de referencia, perdía 0.13% a un nivel de 98.82 unidades.

Optimismo por China y EU

Los más altos funcionarios de economía de China y Estados Unidos alcanzaron el domingo el marco de un acuerdo comercial para que el presidente estadounidense, Donald Trump, y su homólogo chino, Xi Jinping, decidan en una reunión esta semana en Corea del Sur.

"El peso mexicano inicio la semana con ganancias, tocando un mínimo de 18.36. El optimismo ante un posible acuerdo comercial entre Estados Unidos y China refuerza la confianza sobre los mercados emergentes", dijo Antonio Di Giacomo, analista de la plataforma XS Latam.

Carry apoya al peso

El dólar también retrocede mientras los operadores aguardan el anuncio de política monetaria de la Reserva Federal (Fed), a media semana. Se descuenta con una probabilidad de 97.8% que el banco central recortará las tasa de referencia en 25 puntos base una vez más.

"Este contexto ha favorecido a las divisas de alto beta y alto rendimiento, y el peso participa en ese comercio porque sigue considerado como una de las últimas historias de carry trade de los mercados emergentes con liquidez", dijo Felipe Barragán, estratega de Pepperstone.

Avance limitado

No obstante, el avance del peso fue limitado, en medio de dudas por las tensiones comerciales con Estados Unidos. La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, dijo que se extenderá unas semanas más el plazo para negociar temas comerciales pendientes con Washington.

"Los inversionistas siguen dispuestos a apostar por México por el carry, pero son cada vez más conscientes de que asumen una desaceleración de la economía local y una relación comercial con Estados Unidos tensa", añadió Felipe Barragán, de Pepperstone, en su reporte.

Análisis técnico

En este contexto, los analistas observan un comportamiento lateral y sesgo ligeramente positivo. "El precio mantiene su rango semanal, con baja volatilidad y cargado de lateralidad en espera de datos y catalizadores", dijo Juan Carlos Cruz, fundador de México Financiero.

"Consideramos que el sesgo de recuperación prevalezca, tras seguir respetando el promedio móvil de 50 días en 18.50 unidades", dijo en una nota Grupo Financiero Banorte. Destacó la franja de 18.30 unidades como el próximo nivel a poner a prueba por el precio.