Peso mexicano se aprecia contra el dólar tras crecimiento de actividad económica local

El peso mexicano se aprecia contra el dólar en la sesión de media semana. La divisa local avanza mientras los operadores asimilan datos sobre el crecimiento de la actividad económica local de agosto, y siguen pendientes del cierre del gobierno federal estadounidense.

El tipo de cambio spot se ubica en el nivel de 18.4085 unidades por dólar. Contra al cierre oficial de ayer de 18.4397, con el dato del Banco de México (Banxico), su movimiento deja para el peso una mejora de 3.12 centavos, que son equivalentes a 0.17 por ciento.

El precio del dólar se mueve en un rango entre un máximo de 18.4887 unidades y un nivel mínimo de 18.3906. El Índice Dólar (DXY), del Intercontinental Exchange, que compara a la divisa estadounidense con una cesta de seis monedas, cede 0.01% a 98.96 puntos.

El Indicador Global de Actividad Económica (IGAE) mostró que la actividad en México creció a una tasa mensual de 0.6% en agosto, según informó más temprano el INEGI. El IGAE también mostró que la actividad disminuyó 0.9% en agosto contra el mismo mes de 2024.

"Hoy, el peso es favorecido por el repunte del IGAE en agosto, que mitigó la preocupación por un menor dinamismo de la economía en el tercer trimestre, mientras que el dólar es impulsado por factores externos", dijeron analistas de Monex Grupo Financiero en un reporte.

"Mantenemos la previsión de crecimiento del PIB de 0.6% en 2025, aunque cautelosos ante los posibles impactos inesperados en el cuarto trimestre causados por los huracanes que afectaron el sur y centro del país. La evaluación de daños continúa", destacó el banco Itaú.

Sobre el shutdown del gobierno en Estados Unidos, el presidente de ese país, Donald Trump rechazó el martes una petición de los principales legisladores demócratas para reunirse con él hasta que termine el cierre que ya dura tres semanas y generando molestia social.

El estancamiento complica la tarea a la que se enfrenta la Reserva Federal en la reunión del 29 de octubre, pero aún se espera que el banco central estadounidense baje las tasas en 25 puntos base la próxima semana. El viernes se esperan la inflación de Estados Unidos.