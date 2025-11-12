Peso mexicano avanza levemente frente al dólar; liga cinco jornadas de ganancias

El peso mexicano se apreció levemente contra el dólar este miércoles. La divisa local ganó terreno por quinta sesión consecutiva, mientras legisladores estadounidenses se alistaban para votar un paquete de financiación que pondría fin a un largo cierre de gobierno.

El tipo de cambio terminó la jornada en el nivel de 18.3100 unidades por dólar. Frente a un cierre de 18.3150 unidades ayer, con los datos oficiales del Banco de México (Banxico), esto significó para el peso una marginal apreciación de 0.03%, inferior a un centavo.

El precio del dólar se movió en un rango entre un máximo de 18.3307 unidades y un nivel mínimo de 18.2762 (mejor nivel en seis semanas). El Índice Dólar (DXY), del Intercontinental Exchange, que compara al dólar con seis pares, subió 0.14% a 99.62 unidades.

El shutdown podría terminar

Después de que el Senado de Estados Unidos aprobó el lunes un paquete de financiación, los legisladores en la Cámara de Representantes se preparan para votarlo. Con la aprobación de este plan pondría fin al cierre de gobierno más largo en la historia de ese país.

"El peso mexicano mantiene la tendencia semanal con apreciación, llegando a perforar por la mañana el soporte ubicado en 18.30 pesos y abriendo la posibilidad a probar el mínimo del año (18.2008)", explicó Juan Carlos Cruz Tapia, fundador de México Financiero.

Optimismo sobre la Fed

La fortaleza del peso se mantiene apoyada por el mayor apetito por el riesgo y carry trade, según diversos analistas. La normalización de las actividades del gobierno reabriría agencias que publican datos clave para las decisiones de tasas de la Reserva Federal.

"El peso mexicano mostró una fuerte correlación con las divisas emergentes más utilizadas en estrategias de carry, por la posibilidad de que la reapertura de agencias federales en Estados Unidos refuerce la expectativa de más recortes", dijo Monex Grupo Financiero.