Peso mexicano retrocede contra el dólar tras acercarse a su mejor nivel del año

El peso mexicano se depreció levemente contra el dólar en la primera sesión de diciembre. La divisa local retrocedió tras haber tocado más temprano su mejor nivel en dos semanas, con los operadores evaluando indicadores económicos clave en México y Estados Unidos.

El tipo de cambio terminó la jornada en el nivel de 18.3103 unidades por dólar. Frente a un registro de 18.2953 unidades el viernes, con datos oficiales del Banco de México (Banxico), el movimiento significa una pérdida de 1.50 centavos, equivalentes a 0.08 por ciento.

El precio del dólar se movió en un rango entre un máximo de 18.3491 unidades y un nivel mínimo de 18.2527. El Índice Dólar (DXY), del Intercontinental Exchange, que compara a la divisa estadounidense con una cesta de seis monedas, pierde 0.04% a 99.42 puntos.

"Ahora el soporte más relevante se ubica en 18.20, donde se encuentra el mínimo del año. La última decisión de la Fed (10-dic) será crucial para el price action; la guía de la Fed soportará las decisiones del mercado", afirmó Juan Carlos Cruz, fundador de México Financiero.

"El tipo de cambio se está acercando al mínimo anual de 18.2008 pesos, del 17 de septiembre. El mercado podría aprovechar para la toma de coberturas cambiarias; la compra anticipada de dólares podría ocasionar una corrección al alza", destacó la firma local Banco Base

Esperan palabras de Powell

Datos mostraron que la actividad manufacturera estadounidense se contrajo por noveno mes consecutivo en noviembre. Las cifras hicieron caer al dólar, que permitió al peso extender sus ganancias hasta marcar un mínimo de dos semanas y posteriormente rebotar al alza.

Según la herramienta FedWatch, de CME, que sigue los futuros de la tasa clave, los mercados ven un recorte de 25 puntos base a la tasa este mes con 85.4% de probabilidad. Esta noche el presidente de la Fed, Jerome Powell, ofrecerá unas palabras en un evento público.

Señales débiles en México

Mientras los operadores continúan evaluando la posibilidad de un recorte de tasas en Estados Unidos, en México asimilan las cifras de remesas, una de las principales fuentes de divisas del país, que cayeron en octubre por séptimo mes consecutivo según informó el Banxico.

La autoridad monetaria también reveló los resultados de su encuesta a economistas del sector privado. Los expertos redujeron la expectativa de crecimiento económico de México para este año a 0.40% desde 0.50% previo, y la de inflación a 3.74% desde el 3.78% anterior.