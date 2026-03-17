Marchas y bloqueos en la CDMX hoy 17 de marzo: La CNTE colapsa Reforma

La Ciudad de México enfrenta este martes 17 de marzo de 2026 una jornada de intensas afectaciones viales debido a marchas, bloqueos y concentraciones en múltiples alcaldías. Entre los puntos más críticos destacan Paseo de la Reforma, Insurgentes Sur, el Centro Histórico y la zona de Azcapotzalco, donde se reportan cierres totales y tránsito severo.

Una de las principales afectaciones se registra en Paseo de la Reforma, donde un contingente de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) avanza por carriles centrales con dirección al Centro Histórico, en el marco del inicio de su paro nacional.

Ante esta movilización, autoridades recomiendan utilizar vías alternas como Avenida Chapultepec, Circuito Interior, Eje 1 Norte y José María Izazaga.

Bloqueos complican Insurgentes Sur y acceso al Centro

En el sur de la capital, permanece cerrado el acceso de Joaquín Gallo hacia Insurgentes Sur con dirección al norte, lo que genera congestionamiento en la zona.

Asimismo, en el Centro Histórico se reporta cierre total de la Avenida 20 de Noviembre desde su cruce con Izazaga, lo que dificulta el ingreso al Zócalo. Como alternativas viales se sugieren Avenida Universidad, Copilco, Isabel La Católica, Eje Central y Bolívar.

Protestas paralizan Azcapotzalco y Benito Juárez

En Azcapotzalco, un bloqueo sobre Eje 3 Norte a la altura de Calzada Camarones provoca complicaciones severas en el norponiente de la ciudad. La protesta es encabezada por familiares de un menor fallecido en una guardería, quienes exigen justicia.

En la alcaldía Benito Juárez, trabajadores de limpieza mantienen cerrada la circulación en Barranca del Muerto y Félix Parra, en demanda de pagos pendientes.

Para evitar estas zonas, se recomienda circular por Aquiles Serdán, Tezozómoc, Río Mixcoac, Eje 7 Sur y Avenida Universidad.

Tráfico y reducción de carriles en vialidades clave

Además de los bloqueos, se reporta tránsito intenso en Avenida Chapultepec, especialmente entre Niza y Cuauhtémoc. En tanto, en Avenida México Coyoacán continúa la reducción de carriles a la altura de Puente Xoco, lo que genera retrasos en la zona.

Movilizaciones en toda la ciudad desde temprana hora

De acuerdo con el C5, las movilizaciones iniciaron desde las 07:00 horas y se extenderán durante todo el día en alcaldías como Cuauhtémoc, Gustavo A. Madero, Miguel Hidalgo, Venustiano Carranza, Tlalpan, Coyoacán y Xochimilco.

Entre las protestas destacan demandas laborales, exigencias de justicia, aumento salarial, derechos sindicales y actividades sociales de distintos colectivos.

La combinación de marchas, bloqueos y restricciones vehiculares genera un panorama complejo para la movilidad en la capital. Se prevé que las afectaciones continúen a lo largo del día, especialmente en vialidades primarias y accesos al Centro Histórico.